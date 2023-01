Nathaël Young de Charlo vit son rêve à l’émission La Voix

Une expérience sur scène qui restera à jamais gravée dans sa mémoire.

Je m’attendais zéro à ça ! Je me suis dit peut-être deux juges, mais là les quatre? Je n’ai jamais eu ce sentiment-là. C’est un nouveau feeling que j’ai découvert et je n’arrive pas encore à mettre un nom dessus. C’est surréel, je savoure chaque moment de ce qui m’arrive présentement et je me pince encore , affirme le chanteur.

Nathaël Young en pleine performance. Photo : Bernard Exertier

Les juges Corneille, Mario Pelchat, Marc Dupré et Marjo ont tous voulu avoir Nathaël dans leurs équipes. C'est finalement Marjo qui a réussi à séduire et recruter le chanteur.

On assiste peut-être à la naissance de la Nathaël Mania au Nouveau-Brunswick. Le talentueux chanteur n’en revient toujours pas d’avoir un si bel appui de la communauté.

« Là, tout de suite, c'est moi qui représente mon petit coin et je suis vraiment fier de ça. » — Une citation de Nathaël Young

C'est malade ! La communauté ici m'amène un gros soutien, elle est unie. C'est tellement le fun d'avoir de beaux commentaires comme ça. Ça me fait vouloir aller plus loin et je trouve ça vraiment cute , ajoute-t-il.

Nathael Young vit son rêve à La Voix, sa mère aussi. Photo : Gracieuseté d'Annick Caissie

« Mon petit cœur de maman a fondu quand il s'est mis à chanter. » — Une citation de Annick Caissie

Pour sa maman Annick Caissie, qui est derrière lui depuis le tout début, c’est une partie de son rêve qu’elle vit à travers son fils.

Son admiratrice principale a toujours encouragé son garçon dans tout ce qu'il entreprenait.

Même ses spectacles à l'école, j'étais là à quatre pattes en train de lui souffler les paroles des chansons. J'ai toujours cru en lui et je suis tellement fier de le voir évoluer et de vivre sa passion à fond , affirme Annick Caissie.

Nathaël Young et sa mère Annick Caissie. Photo : Gracieuseté d'Annick Caissie

Annick Caissie, qui est également chanteuse, avait du mal à retenir ses émotions dimanche soir lors de l’audition de son garçon.

J'étais sur la scène en train de le regarder et j'avais juste envie de l'encourager. J'ai demandé à Charles Lafortune[l'animateur] : ''hey j'ai tu le droit de crier moi? Là je suis plus capable j’ai tu le droit de dire quelque chose?'' Il m'a dit : ''bien oui Annick!'' Ça fait qu’aussitôt que Nathaël est apparu sur scène j'ai crié le plus fort que j'ai pu! , lance Annick Caissie.

L'aventure de Nathaël est loin d'être terminée. Il profite d'un congé bien mérité, chez lui, à Charlo, avant de retourner à Montréal pour l'épreuve des duels.