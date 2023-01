Deux fromages de l’Abitibi-Témiscamingue sont visés par un rappel

Ce fromage à pâte molle affiné en surface pourrait être contaminé par la bactérie listeria monocytogène.

L’entreprise a contacté ses clients comme les épiceries pour récupérer la centaine de fromages vendus du lot R.615 et expirants le 22 février.

C’est de savoir comment elle [la bactérie] est entrée dans l’usine. Ce n’est pas le processus de fabrication. C’est vraiment au niveau de l’environnement que quelque chose s’est passé. Ce n’est pas facile. Soyez assuré que le processus, c’est la désinfection complète, la destruction et on réanalyse l’environnement au complet. Quand tout est conforme, on relance la production , décrit Jacquelin Sévigny, directeur d’usine à la fromagerie La Vache à Maillotte.

Jacquelin Sévigny souligne que la fabrication du Mélo-Dieux est séparée des autres produits.

Il est conseillé de ne pas consommer le produit visé par le rappel et de le jeter ou le rapporter au lieu où il a été acheté.

Ce qu’on n’a pas retracé c’est 70 clients ou 70 ventes , précisait Jacquelin Sévigny jeudi matin.

Un fromage de Lorrainville visé par le rappel

Un produit de l'entreprise Fromage au village de Lorrainville pourrait aussi être contaminé par la bactérie listeria monocytogène.

Il s'agit du fromage à pâte demi-ferme affiné Le Cendré de Notre-Dame du lot R.616 et expirant entre le 22 et le 29 janvier.