Trottoirs glissants à Sept-Îles : patience demande la Ville

Une importante couche de pluie et de bruine verglaçantes s'est accumulée au cours de la semaine sur les trottoirs de la Municipalité. Patrick Gwilliam indique que malgré l'épandage de sel et de sable, la Ville ne réussit pas à offrir des trottoirs en parfait état à ses citoyens.

Patrick Gwilliam est directeur général de la Ville de Sept-Îles. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Il ajoute être conscient des inconvénients que la situation cause. On a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour donner des espaces de marche ou de circulation pour les véhicules. Toutefois, nul n’est tenu à l’impossible , affirme-t-il.

En plus de la pluie verglaçante, il ajoute que la neige tapée sur les trottoirs rend la tâche encore plus complexe. C’est encore plus long à faire fondre et ça peut causer des dérapages, mais sachez qu’on fait tous les efforts nécessaires pour s’assurer que les gens puissent circuler sur les trottoirs , souligne Patrick Gwilliam.

Aucune solution miracle

Déglacer les trottoirs avec la chenillette ainsi que répandre un mélange de sel et de sable est la seule solution d’après le directeur général de la Ville.

Le retour à la normale devrait se faire d'ici un à deux jours. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

De plus, une autre opération est en cours afin d’assurer la sécurité de la population dans les rues de Sept-Îles.

On a présentement des camions avec des souffleurs chauds qui tentent de déglacer nos puisards pour permettre à l’eau de s’écouler. S’il y a de l’eau dans les rues, quand ça va geler durant la fin de semaine, ça va créer des plaques de glace , soutient-il.

Il précise que la Ville travaille au rythme de la météo