Trois hommes accusés de trafic de drogue après une saisie de 1,5 tonne de cocaïne

En janvier dernier, 1,5 tonne de cocaïne avait été saisie dans le port de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Un an après, des accusations ont été portées contre des résidents de l’Ontario.

L’enquête conjointe a permis l’arrestation cette semaine de trois personnes à Brantfort et New Hamburg. Ils ont tous été accusés d’importation illicite de cocaïne.

Vincenzo Caportorto, 47 ans, et Adam Kaup, 42 ans, sont également accusés de complot en vue d’importer de la cocaïne . Ils doivent respectivement comparaître les 19 et 20 janvier à la cour de justice de Brantford.

Kyle Alexander Purvis, âgé de 35 ans, est lui accusé de possession en vue de trafic . Aucune date n’a été communiquée quant à sa comparution devant un tribunal.

L’enquête qui a permis ses arrestations a été menée conjointement par le Groupe de lutte transnationale contre le crime organisé et grave de la Police fédérale de la GRC , des détachements de la GRC de Kitchener, le service de police de Brantford et l’Agence des services frontaliers du Canada.

Saisie record au Nouveau-Brunswick

La cocaïne saisie dans le port de Saint-Jean en janvier 2022 avait une valeur de revente sur le marché illicite de 198 millions de dollars. À l’époque, la GRC avait expliqué qu’il s’agissait de la plus grande quantité de cocaïne saisie dans un conteneur maritime au Canada atlantique en trois décennies .

Plus de 1,5 tonne de cocaïne a été saisie, une valeur évaluée à 198 millions de dollars. Photo : Gracieuseté - GRC

La drogue, qui provenait d’Amérique centrale, avait été dissimulée dans un conteneur maritime.