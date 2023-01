Un proche de la famille Patel espère que les responsables de cette tragédie seront arrêtés

Un an jour pour jour après qu’une famille indienne de quatre personnes a été retrouvée morte de froid au Manitoba, près de la frontière américaine, les proches se demandent pourquoi personne au Canada n’a été tenu responsable de cette tragédie.

Le 19 janvier 2022, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a découvert les corps de Dharmik Patel, 3 ans, de sa sœur Vihangi Patel, 11 ans, et de leurs parents, Vaishali Patel, 37 ans, et Jagdish Patel, 39 ans, dans un champ juste au nord de la frontière canado-américaine.

Deux jours avant le triste anniversaire, deux hommes ont été arrêtés en Inde en rapport avec leur mort. Cela a permis à Mahendra Patel, le frère de Jagdish, de tourner la page. Mais il souhaite que l’on fasse davantage pour déterminer qui d’autre a été impliqué dans le passage de la famille de son frère à la frontière, dans ce qui est une affaire de trafic d’êtres humains selon les autorités.

J’espère que les autres personnes aux États-Unis ou au Canada qui sont également responsables seront arrêtées , a-t-il déclaré à un pigiste en Inde travaillant pour CBC/Radio-Canada.

« Mes parents, cependant, se souviennent encore tous les jours de la famille de Jagdish. C’est le souvenir obsédant avec lequel ils continueront à vivre. » — Une citation de Mahendra Patel, frère de Jagdish Patel

Le jour même où les corps de la famille Patel ont été découverts, un homme de Floride a été arrêté aux États-Unis dans le cadre de cette affaire. Steve Shand a ensuite été inculpé de deux chefs d’accusation de trafic de migrants.

Aucune arrestation liée à cette tragédie

Un an plus tard, aucune arrestation n’a été effectuée en rapport avec l’affaire au Canada.

Le porte-parole de la GRC au Manitoba, Robert Cyrenne, mentionne que même si un représentant de la police en Inde a laissé entendre cette semaine que les Patel s’étaient rendus à Toronto, puis à Vancouver et au Manitoba, rien n’indique que la famille soit passée par Vancouver.

Il ajoute que l’enquête, menée par la GRC , indique que la famille Patel est arrivée à l’aéroport de Toronto, le 12 janvier 2022 par un vol international en provenance de Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Ensuite, les membres de la famille ont passé quelques jours dans la région du Toronto, dans des hôtels et une résidence privée. Ils ont utilisé un service de covoiturage et se sont déplacés avec des personnes avec lesquelles ils étaient associés, selon la GRC . Mais la police n’a pas révélé qui, selon elle, avait hébergé et transporté les Patel dans la région de Toronto.

Des souvenirs douloureux

L'ancien président de la Société hindoue du Manitoba, qui est l’une des rares personnes invitées à assister aux funérailles de la famille à Winnipeg l’an dernier, les souvenirs de cette journée sont encore présents.

Bhadresh Bhatt, ancien président de la Société hindoue du Manitoba, mentionne que sa communauté espère que les enquêtes seront en mesure de fournir plus de réponses sur cette tragédie. Photo : Radio-Canada

Bhadresh Bhatt déclare qu’il n’est pas le seul à avoir eu du mal à mettre cette tragédie derrière lui : chaque fois qu’il y a un rassemblement, la communauté s’interroge , dit-il.

Il souligne que les membres de la communauté espèrent que les enquêteurs seront finalement en mesure de fournir plus de réponses sur cette affaire.

Le shérif Matt Vig, du bureau du shérif du comté de Kittson, indique que les membres de son bureau sont touchés par ce drame. Photo : Radio-Canada / Warren Kay

De son côté, le shérif Matt Vig, du bureau du shérif du comté de Kittson, dans le nord-ouest du Minnesota, estime que cette tragédie a eu un impact sur tous ses collègues. C'était difficile parce que tout le monde ici sont des mères et des pères.

Les membres de ce bureau ont été les premiers à intervenir auprès d’un groupe de sept ressortissants indiens dont on pense qu’ils ont été séparés de la famille Patel au cours de leur voyage au-delà de la frontière.

Avec les informations de Caitlyn Gowriluk