30 millions de plus pour l’Hôpital régional de Windsor

Le gouvernement Ford annonce un investissement supplémentaire de 30 millions de dollars pour l'Hôpital régional de Windsor, des fonds pour les soins contre le cancer et les maladies cardiovasculaires.

Ce financement permettra à un plus grand nombre de patients de la région de Windsor-Essex d’être diagnostiqués et traités plus près de chez eux , affirme la province dans un communiqué.

L'argent permettra de rénover le laboratoire de cathétérisme cardiaque de l'hôpital et d'ajouter une deuxième table de cathétérisme, offrant un « accès continu et pratique aux patients cardiaques de la région ».

Le financement servira aussi à agrandir le centre de cancérologie pour l'installation d'un nouvel accélérateur linéaire. Cet accélérateur linéaire supplémentaire permettra à l’Hôpital régional de Windsor de traiter un plus grand nombre de patients atteints de cancer grâce à une radiothérapie vitale, et ce, encore plus rapidement qu’auparavant , explique la province.