Agrandissement de l’urgence de Jonquière : Yannick Gagnon veut accélérer les travaux

Nouvellement élu, le porte-étendard de la Coalition Avenir Québec (CAQ) s’engage à faire pression sur son gouvernement pour que les travaux, amorcés en 2019, culminent enfin.

Au cours des derniers jours, des infirmières de l’hôpital de Jonquière ont tenu un sit-in de 30 minutes pour dénoncer les conditions dans lesquelles elles sont forcées de travailler. Le taux d’occupation à l’urgence atteignait alors 144 %.

On peut mettre ça sur le dos d’un ralentissement pandémique. Il y a également eu quelques erreurs au niveau des plans et devis […]. J’arrive et le projet est encore dans les cartons. Ce n’est plus le même projet au niveau financier. Comme bien des choses, avec la pandémie et l’explosion des coûts, ça devient un projet majeur au niveau de l’augmentation des coûts , a mis en contexte le député, au micro de Frédéric Tremblay, animateur de l’émission C’est jamais pareil.

Yannick Gagnon se dit très près de son hôpital. Il confirme son désir de mettre les travaux sur la voie rapide .

J’ai beaucoup d’éléments pour ressortir le projet de l’urgence de Jonquière, c’est une nécessité. On connaît les enjeux à la grandeur du Québec. Le ministère de la Santé est un ministère très à l’écoute , a résumé le député.

Il affirme que les cinq députés caquistes de la région ont à cœur la concrétisation des travaux d’agrandissement de l’urgence de l’hôpital jonquiérois et qu’il aura l’occasion de rencontrer le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé, au cours des prochains jours pour en discuter.

Je n’ai pas de boule de cristal, mais on va travailler fort pour vous donner un suivi en 2023 […]. On ne peut pas nier que la situation est préoccupante. Il faut bouger, autant au niveau des infirmières que de la population. Je sens d’une manière sympathique la pression qui est sur le député et sur le caucus régional et je vais tenter fortement d’y répondre positivement , s’est engagé Yannick Gagnon.

Il a aussi fait part de son désir de voir le nouveau bloc opératoire externe de l’hôpital de Jonquière tourner à plein régime. Lundi, Radio-Canada révélait qu’une seule salle d’opération sur deux est en activité et que les objectifs fixés par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean lors de l’ouverture du bloc destiné aux chirurgies d’un jour ne sont pas atteints.