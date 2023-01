Le prix des maisons d’Edmonton pourrait baisser, dit l’association des agents immobiliers

Le marché immobilier d’Edmonton ne sera pas aussi dynamique cette année qu’en 2022, selon l’association des agents immobiliers de la ville, qui prédit une diminution du volume des ventes de logements et conséquemment une diminution de leur prix.

Le nombre de ventes conclues, celui des mises en vente et des prix seront similaire à ceux de 2019, croit Melanie Boles, la présidente de l’association. Sa déclaration écrite affirme toutefois que, par rapport aux tendances à long terme, l’année qui vient de commencer sera forte.

[Mais] l'année 2023 sera quand même une bonne année , rassure-t-elle.

Cette diminution indique en fait que le marché immobilier de la capitale albertaine est dans une phase de stabilisation après trois années d’activité anormale en raison de la pandémie.

Le volume de ventes de maisons détachées devrait baisser de 11,8 % par rapport à 2022, alors que celui des maisons jumelées accusera une diminution de 9,3 %.

Les ventes d’appartements et des condominiums augmenteront de 1,3 % par rapport à 2022.

La stabilisation du marché affecte le prix des maisons

Les prédictions de l’association dévoilées mercredi affirment que le nombre de logements mis en vente sera égal à celui des acheteurs potentiels.

Incidemment, le prix des maisons détachées devrait baisser de 2,9 % par rapport à 2022, tandis que le prix des maisons jumelé devrait diminuer de 2,4 % et celui des maisons en rangées, de 1,4 %. La baisse du prix des appartements et copropriétés sera la plus faible, à 1,1 %.

Le rapport note toutefois une augmentation de la demande d’appartement, de copropriétés, de logements de luxe et de nouveaux habitants venus d’ailleurs.

Un prix médian qui ne dépassera pas les niveaux de 2022

Le prix moyen des maisons unifamiliales a atteint le prix record de 510 988 $ en avril 2022. Ce prix a chuté à 457 000 $ en décembre.

La valeur des maisons va remonter par rapport au seuil de décembre, mais pas autant qu’en 2022 , dit Jackson Cornelius, de Zonda Urban, une entreprise qui étudie les tendances du marché immobilier.

Selon Melanie Boles, le ralentissement du marché immobilier est, entre autres, dû à l’augmentation des taux d'intérêt. La Banque du Canada a augmenté le taux directeur sept fois, l’an dernier, pour contenir l’inflation.

Le rapport prédit également une diminution des mises en vente de 5,7 % pour les maisons détachées et de 3,7 % pour les maisons jumelées.

Avec des informations de Katarina Szulc