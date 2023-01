Le projet de transformation du centre-ville de Charlottetown présenté au public

Le projet de revitalisation du centre-ville de Charlottetown a été dévoilé mercredi, après trois ans dans les placards. Estimés à plus de 10 millions de dollars, les travaux pourraient débuter à l'été 2024.

Des pierres claires, des arbres, des fontaines, des pistes cyclables, un meilleur accès pour les piétons, le centre-ville de Charlottetown pourrait changer complètement de visage dans les prochaines années.

Un souhait porté par Scott Adams, directeur des services publics à la ville de Charlottetown.

« Nous voulons rendre les rues plus piétonnes, que les gens garent leurs voitures et se déplacent dans le centre ville à pied ou à vélo. » — Une citation de Scott Adams, directeur des services publics à la ville de Charlottetown.

Le projet de revitalisation souhaite mettre l'accent sur les espaces verts, un meilleur accès pour les piétons et les vélos. Photo : Fathom studio

Première exposition publique

Le projet a été initié par la Société de développement de Charlottetown en 2020. Le rapport, accompagné de dessins, a été conçu par le cabinet d'architecture Fathom Studio, situé à Halifax. L'entreprise avait déjà réalisé les plans pour la revitalisation des fronts de mer de Charlottetown et de Summerside.

Les dessins sont restés dans les placards de la Société de développement de Charlottetown depuis. Les plans ont été créés en 2020, cela fait déjà trois ans , explique Aaron Hansen, directeur de la Société de développement de Charlottetown.

Le projet a finalement été rendu public pour la première fois mercredi. Les dessins ont été exposé à la bibliothèque de Charlottetown. Aaron Hansen attendait ce moment avec impatience. Un tournant dans ce dossier.

« On veut savoir ce que les gens pensent, en bien ou en mal, afin d'apporter des modifications au projet quand il sera temps de le présenter. » — Une citation de Aaron Hansen, directeur des opérations, Société de développement de Charlottetown

Les dessins du projet de revitalisation du centre ville de Charlottetown ont été dévoilé pour la première fois au public à la bibliothèque municipal. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Un fort intérêt du public

Ils étaient nombreux mercredi soir à la bibliothèque de Charlottetown afin de voir ces dessins. Des centaines de personnes se sont succédées pendant près de deux heures dans la salle louée pour l'occasion.

Parmi eux, David Woodbury. Ce résident de Charlottetown arpente les rues de la ville à pied et en vélo. Et c'est sur ce dernier point qu'il a voulu insister.

« Il faut exiger de faire plus d'infrastructures pour les bicyclettes. Il n'y en a pas assez sur les plans présentés. Cela manque! » — Une citation de David Woodbury, résident de Charlottetown

David Woodbury veut plus d'espaces réservés aux cyclistes. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Mais dans l'ensemble, David Woodbury est ravi par les dessins présentés. C'est très bien conçu. L'esthétique présentée va très bien avec l'architecture actuelle , assure-t-il.

Et il n'a pas été le seul à donner son avis lors de cette soirée. De nombreux messages ont été collés sur les dessins.

J.V. Javier, un résident de Charlottetown, a estimé que la tentative de piétonnisation de la zone est formidable, cela va donner beaucoup plus d'énergie aux rues entourant le Centre des arts de la Confédération , explique-t-il.

Les suggestions laissées par les insulaires seront analysées puis prises en considération pour la création du rapport final concernant la revitalisation du centre ville de Charlottetown. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Un projet coûteux, sans échéancier

Il reste encore beaucoup de temps avant que le projet de revitalisation du centre-ville de Charlottetown voit le jour. Le plan sera terminé et présenté d'ici la fin de l'année 2023 , promet Scott Adams, le directeur des travaux publics de la ville.

Et d'ajouter que tous les espoirs sont permis. Je dois donner mes recommandations au conseil municipal et je peux vous dire que je vais leur recommander de l'accepter , assure-t-il.

Une fois accepté au niveau provincial, il restera encore du chemin à faire. Car ce projet a un coût : plus de 10 millions $. Ces chiffres datent de 2020, donc oui, on peut imaginer que cela coûtera quelques millions de plus , explique Aaron Hansen, le directeur de la Société de développement de Charlottetown.

La rue Sydney deviendra piétonne. Par le passé, seule Victoria Row était réservée aux piétons l'été. Photo : Fathom studio

Et pour cela il faudra convaincre beaucoup de monde afin de financer un tel projet. En plus de la ville de Charlottetown, la province ainsi que le fédéral pourraient entrer dans la danse et cela pourrait prendre du temps.

« Si toutes les étoiles s'alignent parfaitement, alors on pourrait débuter la construction à l'été 2024. » — Une citation de Aaron Hansen, directeur, Société de développement de Charlottetown

D'ici là, d'autres projets dans le centre-ville de Charlottetown verront le jour. Province House devrait être complété à l'été 2024. Enfin les travaux au Centre des Arts de la Confédération pourraient commencer avant ceux souhaités par Aaron Hansen.