Peter Nygard fait appel de son extradition vers les États-Unis, faute de garanties

Dans des documents judiciaires déposés en avril dernier, l'avocat torontois de Peter Nygard, Brian Greenspan, affirme que le ministre de la Justice David Lametti a commis quatre erreurs juridiques en ordonnant à M. Nygard de subir un procès au sud de la frontière.

Peter Nygard est accusé d'agressions sexuelles aux États-Unis. Le bureau du procureur pour le district sud de New York avait annoncé que neuf chefs d’accusation ont été déposés, dont ceux de racket et de trafic sexuel.

Selon les documents d'appel, si Peter Nygard était condamné pour des accusations similaires au Canada, il écoperait entre 15 et 20 ans de prison, alors qu'aux États-Unis il risquerait la prison à vie. Il est toujours innocent jusqu'à preuve du contraire et aucune des accusations n’a été prouvée devant un tribunal.

Peter Nygard, maintenant âgé de 81 ans, a été arrêté à Winnipeg le 14 décembre 2020, en vertu d'un mandat provisoire émis au nom des États-Unis.

Il a été détenu au centre correctionnel de Headingley, situé juste à l'ouest de Winnipeg, avant d'être transféré en octobre 2021 vers un centre de détention de Toronto.

Dans la Ville Reine, il devra se défendre de six chefs d'accusations d'agression sexuelle et de trois chefs de séquestration liés à des allégations datant de la fin des années 1980 et du milieu des années 2000.

Peter Nyfard fait également face à un chef d'accusation d'agression sexuelle et à un chef d'accusation de séquestration au Québec pour des allégations qui impliquent la même personne et qui auraient eu lieu entre novembre 1997 et novembre 1998.

Ses avocats veulent des garanties sur son lieu de détention aux États-Unis

L'équipe de M. Nygard a demandé à M. Lametti de s'assurer que les États-Unis acceptent que leur client ne soit pas emprisonné dans une cellule du Metropolitan Correctional Center de Brooklyn, soit le même établissement où l'homme d'affaires et prédateur sexuel présumé Jeffrey Epstein est mort en 2019.

L'incarcération de tout détenu [dans cet établissement], et encore moins d'un accusé octogénaire ayant de multiples graves problèmes de santé, crée un risque inacceptable pour la sécurité d'un Canadien remis à un partenaire , ont écrit les avocats de Nygard au ministre de la Justice.

À ce titre, la détention le priverait de son droit à la liberté et à la sécurité, conformément aux principes fondamentaux de la justice , ont écrit Me Greenspan et Me Seth P. Weinstein dans leurs observations du 22 novembre 2021 à David Lametti, qui ont été incluses dans le dépôt pour la Cour d'appel en avril dernier.

Invité à commenter, Brian Greenspan affirme qu'il serait inapproprié de discuter de la question alors que l'affaire est devant les tribunaux .

Une audience pour l'appel de l'extradition est prévue à Winnipeg le 26 avril. Peter Nygard n'y assistera pas en personne.

Son procès pour les accusations de nature sexuelle auxquelles il fait face à Toronto est prévu, lui, le 11 septembre. Aucune date n'a été fixée pour son procès à Montréal.

Une demande de garanties qui n'est pas hors du commun

Avocat spécialisé en extradition en Colombie-Britannique, non relié au dossier de Peter Nygard, Gary Botting affirme qu'il n'est pas rare que les personnes faisant l'objet d'une extradition demandent des garanties, surtout en ce qui concerne l'endroit où l'accusé sera détenu.

Une prison canadienne est beaucoup plus prévisible, beaucoup mieux que n'importe quel établissement aux États-Unis. Je dirais que sa vie est probablement plus menacée là-bas qu'au Manitoba , souligne-t-il en entrevue à CBC/Radio-Canada.

Il estime que si le ministre de la Justice n'accepte pas la requête de Nygard pour qu'il évite le Metropolitan Correctional Center de Brooklyn, la question pourrait se retrouver devant les tribunaux.

Dans sa décision pour accepter l'extradition de Peter Nygard aux États-Unis, le ministre de la Justice David Lametti disait avoir examiné les arguments de M. Nygard, mais qu'il avait décidé qu'il n'était pas injuste ou contraignant de le remettre sans condition aux États-Unis une fois que les accusations portées contre lui au Canada auront été traitées.

J'ai également déterminé qu'il n'y a aucun autre motif qui justifierait le refus de la remise inconditionnelle de M. Nygard pour les infractions pour lesquelles son extradition est demandée , a écrit M. Lametti dans sa décision du 22 mars 2022.

Avec les informations de Caroline Barghout et Joanne Levasseur