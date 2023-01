Légère amélioration du taux de littératie en Mauricie et au Centre-du-Québec

En Mauricie, la proportion de la population qui n’atteint pas le niveau 3, soit le seuil jugé nécessaire pour comprendre des textes plus longs et plus complexes, s’établissait à 54,9 % en 2021 et il était de 56,9 % au Centre-du-Québec. C’est ce que révèlent de nouvelles données publiées par la Fondation pour l’alphabétisation.

Il s’agit d’une amélioration, car cinq ans plus tôt, ce taux se situait à 55,8 % en Mauricie et à 58 % au Centre-du-Québec.

Par contre, ces régions font moins bien que la moyenne québécoise qui est de 51,6 %. De plus, la Mauricie et le Centre-du-Québec font partie des régions qui ont connu les moins bonnes progressions entre 2016 et 2021.

La Fondation pour l’alphabétisation souligne que l’agglomération de La Tuque a l'indice de littératie parmi les plus élevés au Québec. En Mauricie, Trois-Rivières continue d’afficher les meilleurs résultats de la région, alors qu'au Centre-du-Québec, c’est la MRC de Bécancour qui se démarque à ce niveau.

Estimation du taux de littératie Estimation du taux de littératie Secteur 2016 2021 Agglomération de La Tuque 62,1 % 61,4 % MRC de Maskinongé 59,4 % 58,5 % MRC de Mékinac 60,1 % 58 % MRC de Chenaux non disponible non disponible Ville de Shawinigan 57,5 % 57,2 % Ville de Trois-Rivières 53,1 % 52,1 % MAURICIE 55,8 % 54,9 % MRC de l'Érable 60,9 % 59,6 % MRC de Nicolet-Yamaska 58,2 % 56,8 % MRC d'Arthabaska 57,8 % 56,8 % Ville - Drummond 57,8 % 56,8 % MRC de Bécancour 56,9 % 54,9 % CENTRE-DU-QUÉBEC 58 % 56,9 %

Le niveau de littératie des Québécois a augmenté partout entre 2016 et 2021, mais l’écart se creuse entre les régions et la métropole montréalaise, souligne l’organisation. Même des agglomérations avec des pôles universitaires telles Québec, Gatineau, Sherbrooke, Rimouski et Trois-Rivières (52,1 %) font bonne figure, mais ne parviennent pas à suivre la courbe de croissance du profil scolaire de l’Agglomération de Montréal et, implicitement, des résultats en littératie , indique la Fondation pour l’alphabétisation, par voie de communiqué.

La pénurie de main-d’œuvre qui incite les gens à aller rapidement sur le marché du travail et le vieillissement de la population pourraient expliquer que le taux de littératie ne s’améliore pas plus rapidement dans certaines régions, selon l'organisme.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La Fondation pour l’alphabétisation et l’économiste Pierre Langlois ont utilisé des données du recensement canadien de 2021 et du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes pour parvenir à ces résultats. Photo : Fondation pour l'alphabétisation

Plus on s'éloigne en régions, où c’est plus difficile d’avoir accès à [aux institutions postsecondaires] , plus les compétences en littératie sont faibles, constate le président de la Fondation pour l’alphabétisation, André Huberdeau.

Le niveau 3 du Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes en littératie correspond notamment à la capacité de comprendre des textes plus longs et denses, puis à en interpréter correctement le sens ou encore, à effectuer des liens adéquats entre les différentes idées qu’il contient. Source : Fondation pour l’alphabétisation

Estimation du taux de littératie dans chaque région administrative du Québec Estimation du taux de littératie dans chaque région administrative du Québec Région Niveau de littératie Nord-du-Québec 64,1 % Côte-Nord 58,7 % Gaspésie 58,3 % Abitibi-Témiscamingue 58 % Centre-du-Québec 56,9 % Lanaudière 55,9 % Bas-Saint-Laurent 55,7 % Mauricie 54,9 % Saguenay-Lac-Saint-Jean 54,8 % Chaudière-Appalaches 54,7 % Laurentides 54 % Estrie 53,4 % Montérégie 52,2 % Outaouais 51,6 % Laval 50,6 % Capitale-Nationale 48,8 % Agglomération de Montréal 46,3 % MOYENNE QUÉBÉCOISE 51,6 %