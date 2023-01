Un vent de changement au Carrefour de l’Estrie pour souligner ses 50 ans

Depuis son inauguration en 1973, le Carrefour de l'Estrie a vécu bien des bouleversements. De grandes enseignes, comme Pascal et Sears, ont disparu et une autre, le Zellers, va renaître de ses cendres. Un changement de garde s'est également fait récemment à la tête du centre commercial.

À l'ère du commerce en ligne, tout porte à croire que la clientèle n'a pas délaissé pour autant le centre commercial du boulevard de Portland qui fête ses 50 ans cette année.

C'est complémentaire à notre offre. On bat nos chiffres d'achalandage de 2019. Ce sont de belles années et elles sont en croissance et ce que l'on va annoncer, ça va augmenter encore , assure le directeur général sortant de l'endroit, Michel Roy.

L'espace anciennement occupé par Sears, qui était loué en partie par le magasin Ardène, cèdera sa place à un nouveau venu qui demeure encore secret. Il y a une raison pour laquelle on déménage le Ardène du local et que l'on relocalise Surplus RD également. Il y a de belles annonces [qui s'en viennent] , ajoute, avec le sourire, Michel Roy.

Les annonces se multiplient puisque récemment, cinq nouveaux commerces ont fait leur apparition, ce qui compense pour des départs comme celui du magasin Bizou.

Je n'ai plus de vacant dans le centre d'achats et je vous dirais que la pandémie est derrière nous. On a ouvert un petit magasin Labothéry, on a ouvert Centrall, on a ouvert Skechers, on a refait Levi's et j'ai ouvert la Maison Lavande aussi. Le téléphone sonne. Avant, c'est moi qui appelait, maintenant le téléphone sonne , explique celui qui a passé 26 ans aux commandes du Carrefour de l'Estrie.

Il y a une semaine, Michel Roy a passé le flambeau à Nathalie Labrecque qui occupe désormais le poste de directrice générale et qui aura, entre autres, comme défi la rétention du personnel.

C'est un cheval de bataille au quotidien. Je vais apporter cet aspect-là aux commerçants. Pas juste un local, pas juste une coquille, mais comment on peut améliorer les choses. Relancer un groupe de commerçants, par exemple , dit-elle.

Michel Roy, qui a été à la tête du Carrefour de l'Estrie pendant 26 ans, passe le flambeau à Nathalie Labrecque qui devient la directrice générale de l'endroit. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Autant Michel Roy que Nathalie Labrecque souhaitent souligner en grand le 50e anniversaire du centre commercial. La fameuse fontaine qui a longtemps symbolisé l'endroit fait même partie des discussions.

On cherche une identification, mais la fontaine, on s'en fait parler à tous les mois , conclut Michel Roy.

Avec les informations de Guylaine Charette