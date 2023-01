La mine de charbon du Cap-Breton reçoit des amendes pour violation de la sécurité

L'exploitant de la mine du Cap-Breton, Kameron Coal Management Ltd., a reçu 14 avertissements, 19 ordonnances de conformité et 8 amendes administratives depuis sa réouverture à la mi-septembre.

Ce sont des choses à changer soulevées par les agents lors de leurs inspections , soulève Fred Jeffers, le directeur de la division de la sécurité du ministère du Travail, des Compétences et de l'Immigration.

Il précise qu'aucune des violations ne posait un risque ou un danger imminent pour les travailleurs.

Le fait que la mine souterraine ne soit qu'un lieu de travail très vaste et compliqué avec beaucoup de choses en cours, c’est évidemment quelque chose à prendre en considération , dit celui qui supervise les inspections de routine à la mine.

Kameron Coal a reçu des amendes entre autres pour avoir utilisé des employés non qualifiés pour des travaux d'électricité et pour avoir introduit de l'équipement électrique non approuvé dans la mine.

Entrée de la mine Donkin. Photo : CBC

Les inspecteurs ont aussi soulevé que les cordons de traction le long des convoyeurs n’étaient pas adéquatement maintenus et que des bouteilles de gaz comprimé étaient mal entreposées.

Fred Jeffers avise que lorsque des dangers immédiats sont présents, les inspecteurs disposent d'autres outils pour assurer la sécurité, comme ordonner un arrêt de travail.

Bilan difficile

Ce n'est pas la première fois que Donkin fait l'objet de telles violations de sécurité. Et certains anciens travailleurs ont décrit la mine comme un désastre en attente, car les employés étaient soumis à des conditions dangereuses, notamment des effondrements de plafond et un manque d'équipement de sécurité.

En mars 2020, Kameron Coal a annoncé un arrêt en raison des conditions géologiques de la mine, en proie à des effondrements de toit depuis plus d'un an.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a ensuite renouvelé une licence industrielle pour Donkin en décembre 2022, lui permettant de continuer à fonctionner pendant encore sept ans.

La mine Donkin est la seule mine de charbon sous-marine en activité au monde, selon le gouvernement provincial, et la seule mine de charbon souterraine encore en activité en Nouvelle-Écosse.

Lundi après-midi, sept membres d'un groupe communautaire connu sous le nom de la Coalition environnementale de Cow Bay se sont réunis devant les portes de la mine Donkin pour exprimer leurs préoccupations concernant le camionnage de Kameron Coal le long des routes rurales.

Un gros camion qui quitte la mine de charbon Donkin en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Ils se sont également plaints du bruit d'un ventilateur à la mine et de la sécurité de la mine.

Calvin Thomas vit sur la route Long Beach, à environ trois kilomètres de la mine. Il dit que sa plus grande préoccupation est le nombre de camions qui quittent le site et circulent là où lui et d'autres font des promenades.

C'est une belle route de campagne juste au bord de l'océan, rapporte Calvin Thomas. C'est une route dangereuse à emprunter maintenant parce que l'accotement est si étroit et les camions sont si gros et roulent vite."

Catherine Fergusson est présidente de la Coalition environnementale de Cow Bay. Son groupe s'inquiète du bruit provenant de la mine et du méthane qu'elle émet. Photo : Gracieuseté : Catherine Ferguson

Catherine Fergusson, qui vit également dans la région, pense qu'il devrait y avoir d'autres moyens de transporter le charbon extrait de la mine.

Les camions sont vraiment gros, donc ils vont au-delà de la ligne jaune , dit-elle. Je pense vraiment qu'il aurait dû y avoir un plan de transport en place qui acheminait le charbon soit par chemin de fer, soit par une route privée directement depuis leur porte.

Elle est choquée et déçue par le nombre d’infractions commises à la mine au cours des quelques mois qui ont suivi sa réouverture.

Elle espère que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse va faire pour s'assurer que Kameron Coal respecte les règlements et réponde aux préoccupations du public.