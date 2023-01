Changement à l’immersion française : la popularité de Blaine Higgs en chute libre

La section néo-brunswickoise de l’organisme Canadian Parents for French a dévoilé les résultats d’un sondage effectué à sa demande par la firme Léger. Cette dernière conclut que jusqu’à 72 % des répondants ont indiqué que leur opinion au sujet du premier ministre Higgs s’est détériorée au cours des derniers mois.

Dans une même proportion, ils ont dit être d’accord qu’il est important pour les parents anglophones d’avoir l’occasion d'inscrire leurs enfants à l’immersion française.

Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance Bill Hogan assure qu'il est toujours possible de faire des changements. Photo : Radio-Canada

Le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, a annoncé le 15 décembre dernier le nouveau programme de français langue seconde. Il est prévu qu’à l'école primaire anglophone, les élèves passeront 50 % de leur journée en français.

C'est bien moins que le 80 % à 90 % d'enseignement en français que reçoivent les élèves des écoles primaires en immersion présentement, mais ce sera plus d’éducation en français dans le cas des élèves qui ne sont pas en immersion en ce moment.

La moitié des répondants veulent que l'immersion soit plus accessible

Jusqu’à 63 % des répondants au sondage Léger ont déclaré qu’ils sont contre l'abolition de l’immersion française.

Seulement 22 % des répondants ont dit être d’accord qu’il fallait abolir l’immersion française pour instaurer plutôt un programme de français langue seconde.

De plus, 55 % des répondants estiment qu’il faut maintenir le programme d’immersion française et le rendre accessible à plus d’élèves.

Le directeur général de Canadian Parents for French au Nouveau-Brunswick, Chris Collins, espère que des députés conservateurs changent d'avis au sujet des changements proposés à l'immersion française. (Photos d'archives) Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Chris Collins, le directeur de la section néo-brunswickoise de Canadian Parents for French, espère que les résultats du sondage convainquent certains députés de s’opposer au changement.

Je crois que des députés qui sont au bord du précipice de perdre leur siège dans des régions comme Moncton, Saint-Jean et Fredericton vont changer d’idée , dit-il.

Tout peut encore changer, assure Bill Hogan

Le ministre Bill Hogan a participé lundi soir à une séance en ligne de questions et de réponses rédigées d’avance au sujet des changements proposés. Il a dit qu’il est toujours possible d'apporter des changements au nouveau programme.

Soyons clairs. Les Néo-Brunswickois ont toujours une chance de donner leur avis , a souligné Bill Hogan.

Les libéraux en tête des intentions de vote

Le sondage conclut que les libéraux ont maintenant une forte avance sur les progressistes-conservateurs en matière d’intentions de vote.

Voici la répartition des intentions de vote, selon le sondage : 40 % pour le Parti libéral, 22 % pour le Parti progressiste-conservateur, 15 % pour le Parti vert, 12 % pour le NPD et 9 % pour l’Alliance des gens.

Selon le directeur de la section néo-brunswickoise, Chris Collins, cela signifie que le gouvernement Higgs n’est pas au diapason du public.

Le sondage

La firme Léger a fait le sondage en ligne du 15 au 23 décembre 2022, c’est-à-dire au moment de l'annonce des changements à l’immersion française. Il compte 500 répondants au Nouveau-Brunswick.

Puisque les répondants font partie d’un panel en ligne et n’ont pas été choisis complètement au hasard, il est impossible de calculer une marge d’erreur, explique Léger.

Mais la firme indique qu’un sondage effectué avec un tel nombre de répondants au hasard aurait eu une marge d’erreur de plus ou moins 4,4 points de pourcentage.

Les prochaines élections au Nouveau-Brunswick sont prévues pour le 21 octobre 2024. Blaine Higgs a dit en décembre qu’il n’avait pas encore décidé s’il allait continuer de diriger son parti à cette occasion ou s’il allait prendre sa retraite avant.