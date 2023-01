Brésil : Lula dénonce la faillite des services du renseignement

Le président brésilien, Luiz Inacio Lula da Silv,a a déclaré mercredi que les services du renseignement nationaux avaient failli le 8 janvier, journée marquée par des émeutes menées par des partisans de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro qui ont envahi et saccagé des lieux du pouvoir à Brasilia.

Ces nouveaux commentaires du président de gauche interviennent sur fond de critiques accrues à l'égard de l'armée pour son laxisme face aux manifestants pro-Bolsonaro.

Je ne sais pas si l'ancien président [Bolsonaro] a ordonné les émeutes, a dit Luiz Inacio Lula da Silva mercredi, au cours d'une cérémonie avec des syndicats dans le palais du Planalto. Ce que je sais, c'est qu'il en est responsable parce qu'il a passé quatre ans à inciter les gens à la haine.

Jair Bolsonaro, qui avait quitté le Brésil pour les États-Unis deux jours avant l'investiture de son successeur de gauche, a nié toute implication dans les émeutes, tout en déplorant ces événements qu'il a qualifiés d' incroyables . Il fait l'objet d'une enquête.

« Nous avons fait une erreur élémentaire : mes services du renseignement n'ont pas existé [ce jour-là]. Nous avons le service de renseignement militaire, le service de renseignement aérien, le service de renseignement national [mais] aucun d'entre eux ne m'a averti. » — Une citation de Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva

Revenu au pouvoir le 1er janvier à la suite de sa victoire à l'élection présidentielle d'octobre dernier face à Jair Bolsonaro, Lula a exprimé par le passé ses soupçons d'une collusion entre des gens dans l'armée et les contestataires.

Il avait annoncé jeudi dernier un examen approfondi du personnel affecté à la présidence, se disant notamment convaincu que les émeutiers qui étaient entrés dans le palais présidentiel du Planalto avaient bénéficié d'une aide de l'intérieur.

Les forces de sécurité en action alors que les partisans de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro manifestent contre le président Luiz Inacio Lula da Silva, au Palais Planalto, à Brasilia, Brésil, le 8 janvier 2023. (Photo d'archives) Photo : Reuters / UESLEI MARCELINO

Comment pourrais-je avoir quelqu'un à la porte de mon bureau qui pourrait me tirer dessus ? , s'était demandé le président brésilien, estimant que le palais était rempli de bolsonaristes .

Ceux qui veulent s'impliquer en politique doivent retirer l'uniforme, quitter leur poste et alors entrer en politique , a déclaré Lula, quelques jours après avoir renvoyé plus d'une cinquantaine d'officiers de l'armée qui faisaient partie du dispositif de protection du palais présidentiel et du bureau du chargé de la sécurité nationale.

De nouvelles inculpations à venir

Plus de 4000 partisans de l'ancien président, qui refusent sa défaite électorale face à Lula fin octobre, ont semé le chaos le 8 janvier à Brasilia, envahissant et saccageant les centres du pouvoir. Quelque 1400 émeutiers présumés étaient toujours en détention mercredi, tandis que l'enquête se poursuit pour tenter de retrouver les organisateurs et les financeurs. Jusqu'à présent, 39 personnes ont été inculpées.

Le procureur général Augusto Aras a annoncé dans une interview à une chaîne de télévision locale que 200 autres personnes seraient inculpées au cours des deux prochaines semaines.

L'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Photo : Reuters / ADRIANO MACHADO

Anderson Torres, un ancien ministre de la Justice de M. Bolsonaro qui était chargé de la sécurité à Brasilia, mais se trouvait à l'étranger au moment des faits, a été arrêté pour suspicion de collusion à son retour dans son pays.

Mercredi, il a comparu devant les enquêteurs pour une première déposition, mais a gardé le silence, selon le portail d'information G1. Il nie lui aussi toute implication dans la tentative d'insurrection.

Lula à Washington en février

Lula a par ailleurs indiqué qu'il recevrait le chancelier allemand Olaf Scholz le 30 janvier et qu'il rencontrerait Joe Biden en février aux États-Unis.

La démocratie est la seule possibilité pour nous de construire une nation forte. C'est pourquoi je vais parler à Biden pour voir comment il gère l'extrême droite, a écrit le président de gauche sur Twitter.

Dans une interview à la chaîne Globo News, il a également dit qu'il discuterait avec M. Scholz de ce qui se passe en Allemagne, parce que l'extrême droite est un mouvement international .