Il n’y aura pas de sanction contre le juge albertain accusé de discrimination

Le Conseil canadien de la magistrature (CCM) n'ira pas plus loin dans le dossier mettant en cause le juge albertain Terry Clackson. Celui-ci a été accusé en 2019 par un groupe de 42 experts du milieu légal et médical d’avoir utilisé, dans un jugement, des termes discriminatoires pouvant être considérés comme racistes à l’endroit d’un médecin d’origine nigériane qui témoignait.

Dans son jugement sur l'acquittement de Collet et David Stephan en septembre 2019, Terry Clackson mentionne que le médecin légiste Bamidele Adeagbo s'exprimait avec un accent et était difficile à comprendre, critiquant aussi son langage corporel.

La plainte a été examinée par Christopher Hinkson, président du comité de conduite des juges du CCM et juge en chef de la Cour suprême de Colombie-Britannique, qui a ordonné qu’elle soit classée, sans suite.

Plusieurs motifs ont été avancés par Christopher Hinkson dans son rapport pour justifier sa demande de clore l’affaire.

D’abord, il explique que le juge Terry Clackson a reconnu, lors de son audition, que ses commentaires au sujet du Dr Adeagbo ont pu laisser entendre qu'il était insensible aux difficultés de communication éprouvées par ce dernier en répondant aux questions qui lui étaient posées par la cour.

Le juge albertain aurait aussi admis avoir été insensible au fait que ses propos pouvaient être perçus comme désobligeants, tant par le témoin que par d'autres . La décision stipule qu'il a, par conséquent, présenté ses sincères excuses au Dr Adeagbo en promettant de s’employer à faire mieux.

Enfin, Christopher Hinkson fait valoir que le juge Clackson a lu des ouvrages traitant de la sensibilité culturelle, et qu’il continue à suivre, sur une base régulière, des cours de compétences culturelles offerts par des éducateurs judiciaires.

Compte tenu de ces éléments, le président du comité dit être satisfait que le juge Terry Clackson ait appris de l'événement , et ordonne en conséquence que l'affaire soit close.

Les commentaires en cause

En 2019, 42 plaignants ont saisi le Conseil canadien de la magistrature pour demander une enquête au sujet du ton et des propos employés par le juge Terry Clackson dans son jugement sur l'acquittement de David et Collet Stephan, qui avaient soigné leur fils de 19 mois avec des remèdes naturels avant sa mort.

Dans sa décision, le juge Clackson explique retenir l’avis de l’experte médicale de la défense plutôt que celui du médecin Bamidele Adeagbo.

Il écrit ceci pour expliquer son choix : La capacité [de Bamidele Adeagbo] à présenter sa pensée clairement et de façon à se faire comprendre était fortement amoindrie par : son énonciation confuse, son incapacité d’employer les terminaisons appropriées pour les pluriels et les temps passés, son incapacité à utiliser les articles définis et indéfinis appropriés, l’accent qu’il mettait sur les mauvaises syllabes de manière répétée, le manque de prononciation de ses h, la mauvaise prononciation de ses voyelles et la vitesse de ses réponses.

Le juge écrit aussi que le langage non verbal et les gestes bouffons du médecin ne cadrent pas avec les comportements associés généralement avec le témoignage d’une opinion professionnelle, impartiale et rationnelle .

Les experts s’étant plaints auprès du CCM estiment que les propos du juge Terry Clackson constituaient du racisme puisqu'il faisait référence à l’ origine nationale ou ethnique [ du médecin Bamidele Adeagbo] en tant que personne aux racines africaines .

Avec les informations de La Presse canadienne