Le CSS du Pays-des-Bleuets compte rouvrir des classes de maternelle 4 ans lorsque possible

Patrice Boivin a réagi mercredi après-midi par voie de communiqué, au lendemain de sa rencontre avec le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville.

Bernard Drainville a présenté mardi ses excuses à Patrice Boivin, lors de la rencontre, pour ses propos tenus la semaine dernière. Il avait alors attribué la décision de fermer des classes de maternelle 4 ans à une inexpérience du directeur général et avait affirmé vouloir trouver une autre solution.

Le centre de service scolaire avait annoncé la fermeture de la moitié des classes de maternelle 4 ans, lors de la prochaine année scolaire, en raison du manque de personnel.

Dans une vidéo publiée le 9 janvier sur Facebook, le directeur général du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets, Patrice Boivin, et la directrice des ressources humaines, Nadia Tremblay, avaient informé les parents des mesures à venir.

Le CSS du Pays-des-Bleuets et le ministère de l’Éducation travailleront de pair afin de trouver une alternative à la fermeture de classes de maternelle 4 ans.

« S’il s’avère que la réduction du nombre de groupes demeure la seule solution dans l’immédiat, j’ai exprimé mon intention de rouvrir ces classes plus tard et de poursuivre l’implantation dès que les ressources qualifiées en enseignement et en éducation spécialisée seront disponibles. »