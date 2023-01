Paul St-Pierre Plamondon propose d’abolir les agences privées en santé

Mardi matin, celles de l'urgence de Jonquière ont refusé de travailler durant 30 minutes, après un sit-in de leurs collègues de l'urgence de Chicoutimi le 4 janvier.

Le chef du PQ croit que le problème se trouve du côté des agences privées, alors que ce sont les infirmières qui demeurent dans le système public qui écopent pour le départ de leurs collègues.

Il faut complètement mettre fin aux agences privées, sauf quelques infimes exceptions, en même temps qu’on rehausse substantiellement les conditions de travail dans le système de santé public, plutôt que de chercher des trucs tape-à-l'oeil comme la constitution d’une énième cellule de crise ou la construction de deux mini hôpitaux privés ou de facturer symboliquement la valeur des frais , a énoncé le chef péquiste à l’occasion d’une entrevue accordée à l’émission Place publique.

Une première visite depuis les élections

Par ailleurs, le député de Camille-Laurin en est à une première visite dans la région depuis que son parti a été rayé du paysage politique régional en ne faisant élire aucun député le 3 octobre dernier, ce qui ne s'était pas produit depuis 1973. Il promet que sa formation sera présente.

On ne ménagera aucun effort pour être présent puis faire le meilleur travail possible au Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que notre lien, justement, remonte à 1973 avec Marc-André Bédard et on sait qu’il y a une très vaste proportion d’indépendantistes. À mon avis, à la lumière de l’actualité qui nous attend dans les quatre prochaines années, je pense qu’on va voir la proportion d’indépendantistes augmenter, qu’on a des gens de qualité qui veulent donner du temps pour notre cause et le Parti québécois , a-t-il exposé, disant que plusieurs candidats défaits ont levé la main partout au Québec pour continuer à s’impliquer.

D’ailleurs, le parti a nommé William Fradette à titre d’attaché de presse régional pour l’aile parlementaire du Parti québécois. Il travaillait jusque-là auprès du député fédéral de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe. William Fradette était le candidat du PQ aux dernières élections provinciales dans Lac-Saint-Jean.

À l'UQAC

Mercredi soir, Paul St-Pierre Plamondon a pris part à l'assemblée générale annuelle de l'association dans la circonscription de Jonquière en présence d'une cinquantaine de militants. Jeudi, une rencontre est prévue avec l'association des étudiants de l'Université du Québec à Chicoutimi, le MAGE-UQAC.