Netflix présente son calendrier de films pour 2023

Parmi les 49 titres annoncés, on retient d’abord le très attendu thriller de David Fincher The Killer, une adaptation de la bande dessinée française signée Matz qui sortira le 10 novembre.

Le cinéaste acclamé avait contribué à l’essor de Netflix en produisant la série House of Cards, entre 2013 et 2018, l’un des premiers succès viraux de la plateforme de diffusion en continu.

Mettant en vedette Michael Fassbender dans le rôle-titre, The Killer raconte les tribulations d’un tueur à gages taciturne qui, au fur et à mesure de ses contrats illicites, commence à développer du ressenti pour ses actions.

Dans une galaxie lointaine

Rebel Moon, la production la plus onéreuse de la plateforme cette année – avec un budget estimé à plus de 90 millions de dollars américains – sera lancée trois jours avant Noël. Ce feuilleton spatial marque la deuxième collaboration entre le réalisateur Zack Snyder et Netflix, après L'armée des morts en 2019.

Inspiré par l’univers de Star Wars ainsi que par le classique Les sept samouraïs, d’Akira Kurosawa, Rebel Moon se déroule dans une galaxie lointaine. Lorsqu’un tyran provoque une colonie pacifique, cette dernière fait appel à des soldats provenant de planètes voisines afin de former une résistance.

Parmi les autres films à grand déploiement, notons Extraction 2 (16 juin), la suite du thriller à succès avec Chris Hemsworth dans la peau d’un mercenaire australien; The Mother (12 mai), dans lequel Jennifer Lopez interprète une tueuse à gages cherchant à protéger sa fille; Heart of Stone (11 août), avec Gal Gadot dans la rôle d’une espionne inestimable de la CIA; et enfin Lift (25 août), une comédie d’action mêlant menace terroriste, braquage d’avion en vol, et la mégastar américaine de l’humour Kevin Hart.

Des valeurs sûres

Netflix compte également sur certains de ses artistes phares afin d’attirer ses membres. Ainsi, Millie Bobby Brown, qui interprète l’héroïne Eleven dans la série à succès Stranger Things, tiendra la vedette dans Damsel, disponible dès le 13 octobre.

Ce film d’aventures empruntant aux contes de fées raconte l’histoire d’une jeune fille dévouée qui épouse un prince charmant. Elle réalise cependant peu de temps après que le mariage était un subterfuge, et que la famille royale compte la sacrifier afin de rembourser une dette ancienne , indique Netflix.

Pas moins de trois films d’Adam Sandler seront diffusés cette année sur la plateforme. Rappelons que le célèbre comédien a signé deux contrats avec le géant de la distribution, qui lui ont rapporté environ 500 millions de dollars américains en échange de sa participation à 10 longs métrages exclusifs pour Netflix.

Il y aura d’abord Murder Mystery 2, le 31 mars, qui verra Jennifer Aniston et Adam Sandler reprendre leurs rôles de détectives privés. Dans leurs nouvelles péripéties, les époux chercheront à libérer leur ami, un maharaja qui a été kidnappé le jour de son mariage.

Le 22 novembre sortira Leo, un film d’animation dans lequel Adam Sandler prête sa voix à un lézard âgé de 74 ans, et qui croupit sur les bancs d’une école primaire en Floride depuis des décennies.

Enfin, cet automne (la date n’a pas encore été confirmée) on verra le côté plus sérieux de l’acteur, dans le drame de science-fiction Spaceman. Il y incarnera un astronaute tchèque qui est envoyé près de la planète Vénus afin d'y recueillir de la poussière intergalactique.

D’autres films mettant en vedette Jonah Hill, Eddie Murphy, Idris Elba, Emily Blunt, Nicole Kidman, Chris Evans, Reese Witherspoon, Ashton Kutcher ou Jamie Foxx sont également au menu. La liste complète de films peut être consultée sur le site de Netflix  (Nouvelle fenêtre) (en anglais seulement).