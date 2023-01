Air Transat abolit 200 postes d’agents de bord à Vancouver

Dans un effort de centralisation de ses opérations dans l’est du Canada, Transat A.T. annonce le transfert de 200 postes d'agents de bord d'Air Transat de Vancouver vers Montréal et Toronto d’ici l’été.

Notre modèle d’affaires évolue et nous amène à revoir la gestion de nos opérations et équipages. De ce fait, Transat [A.T.] a annoncé ce matin à ses [employés] la relocalisation du personnel navigant de Vancouver vers Montréal et Toronto d’ici juillet prochain , écrit dans un courriel le directeur marketing, relations publiques et médias sociaux de l’entreprise, Bernard Côté.

Transat A.T. indique que le nombre de ses employés restera le même au Canada, mais sera centralisé dans l’est du pays, où l’entreprise estime avoir une forte empreinte historique et commerciale .

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente la majorité des agents de bord au Canada, se dit consterné par la nouvelle de la fermeture de la base d'Air Transat à l'aéroport de Vancouver .

Dans un communiqué, il indique qu’il tentera de négocier avec l'employeur des indemnités de départ adéquates pour ses membres qui perdront leur emploi, ainsi que des allocations de déménagement pour ceux qui changeront de base.

Transat [A.T.] doit assumer ses responsabilités face à ses employés qu'il mettra à pied ou transférera à des milliers de kilomètres , affirme Dominic Levasseur, président de la composante Air Transat du SCFP .

Malgré notre compréhension des impératifs économiques qui ont forcé Air Transat à prendre cette décision malheureuse, il n'en demeure pas moins que nos membres de Vancouver ont dédié, pour la grande majorité, des dizaines d'années de loyaux services à la compagnie , ajoute-t-il.

Transat A.T. précise que son équipe de maintenance locale restera en poste afin d’assurer l’entretien des appareils, et que la fréquence de vols à partir et à destination de Vancouver sera maintenue.