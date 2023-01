Des dommages importants causés par des motoneigistes pour un producteur de bleuets

Le producteur Nicolas Perron, qui est situé dans le secteur de Vauvert, estime que les pertes pourraient s’élever jusqu’à 25 000 $.

Il ne s’agit pas de la première année où le producteur fait face à une telle situation. Il a toutefois décidé cette fois de porter plainte à la SQ . Il invite les motoneigistes à faire preuve de civisme.

« Que ça soit une production de bleuets, de patates, de n’importe quoi, c’est malheureux pour les agriculteurs. En tout cas, moi je trouve ça d’une tristesse. Vraiment, là. J’espère que les gens vont être plus sensibilisés pour être plus respectueux des terrains des autres. » — Une citation de Nicolas Perron, producteur de bleuets

Jusqu’à 25 % des plants de bleuets ont été endommagés, selon le producteur Nicolas Perron. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

La présidente du Club motoneige Dolbeau-Mistassini, Marie Bérubé, se dit exaspérée de constater le manque de civisme de plusieurs, année après année.

Si elle croit que les malfaiteurs sont des gens qui ne possèdent pas de droit d'accès aux sentiers, elle craint que ce genre de situation décourage les producteurs à offrir des droits de passage sur leurs terres.

La terre du producteur Nicolas Perron a été endommagée par le passage de motoneigistes. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Elle invite les personnes qui sont témoins de méfaits à dénoncer les motoneigistes fautifs à la police.

Ce propriétaire-là, il nous donne le privilège de circuler chez lui, puis on fait attention, on met de la signalisation. On essaie de sensibiliser le plus possible, puis moi, dans ce temps-là, ça m’allume une lumière. Je me dis que la journée que lui va décider que c’est fini, bien moi ce sentier-là, c’est la 367, et ça serait fini , a-t-elle soulevé.

Elle craint que les motoneigistes qui ont saccagé les terres ne pénalisent ceux qui respectent les règles et circulent dans les sentiers balisés.

La présidente du Club motoneige Dolbeau-Mistassini, Marie Bérubé, et le producteur de bleuets Nicolas Perron Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

On ne pourrait plus aller se connecter, ça fait qu’on perdrait un grand bout de sentier. Puis qui paierait la note? C’est les motoneigistes qui paient des droits d’accès , a-t-elle ajouté.

Nicolas Perron ne compte pas pour l’instant retirer ses droits de passage dans le secteur.

D’après un reportage de Mélissa Paradis