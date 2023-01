Il s’agit d’une deuxième campagne en la matière pour la CCG . Elle porte cette fois-ci le nom : Le français, notre carte d’affaires .

Des mots comme trust, backsplash ou plywood sont trop souvent d’usage dans le monde des affaires, selon la Chambre de commerce. Son président, Stéphane Bisson, insiste donc sur l’importance de répandre l’usage de mots appropriés .

Prioriser le français dans les communications avec les consommateurs , voilà l’objectif, selon M. Bisson. Lorsqu’on accueille le client, plaide-t-il, [il faut] que ça se passe en français .

Le président de la Chambre de commerce de Gatineau, Stéphane Bisson. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Des capsules vidéo et des articles de blogues vont être créés dans le cadre de la campagne de promotion afin d’informer la population et les commerçants des composantes de la loi 96.

« On est au Québec, la langue c’est le français. » — Une citation de Stéphane Bisson, président de la Chambre de commerce de Gatineau

L’Office québécois de la langue française (OQLF) finance la campagne d’un investissement de 79 000 $.

Un pas dans la bonne direction

La campagne n’a pas pour cible d’imposer la langue française. Il s’agit plutôt d’accompagner les entrepreneurs. C’est un gros chantier qu’on aborde .

On ne peut pas imposer quelque chose parce que là on aurait une levée de boucliers , explique M. Bisson. On va aller dans la stratégie des petits pas. Un peu comme on mange un éléphant par petites bouchées .

Des ambassadeurs ont été sélectionnés pour représenter le mouvement, dont la propriétaire d'Action concept et présidente du Regroupement des gens d'affaires de Val-des-Monts, Véronique Turcotte.

On n’est pas des policiers de la langue française , nuance-t-elle. Je n’irai pas voir mes membres, cogner à leur porte, et leur dire ''Ce n’est pas bien écrit, ce n’est pas en français'', mais plutôt leur faire savoir qu'il y a quelque chose qui s'en vient, que la loi et là et que tout le monde va devoir se conformer au cours des trois prochaines années .

Mme Turcotte est native de Gatineau. Ça fait partie de moi les anglicismes , confie-t-elle. Dans le domaine de la construction, on voit que c'est très installé, les mots anglais sont présents, sont difficiles à faire changer .

« Certains peuvent peut-être trouver ça plus difficile, mais je pense que d'autres vont beaucoup apprécier,[...] ils vont apprécier que maintenant on souligne le français et qu'on y tient à notre français. » — Une citation de Véronique Turcotte, propriétaire d'Action concept et présidente du Regroupement des gens d'affaires de Val-des-Monts

Miser sur le mot français

Pour sa part, le mouvement Impératif français est ravi par la campagne. L’initiative de la CCG est extraordinaire. Elle arrive à point , s’exclame l’administrateur de l’organisme, Gaston Carmichael.

Je suis assez vieux pour me rappeler d’avant la loi 101. À cette époque-là on parlait toujours de hood, de windshield. On avait de la misère à le dire, mais c’était ça , se rappelle-t-il. La loi 101 a permis d’améliorer le vocabulaire collectif, se souvient-il. Dans la population, ça avait changé .

« Aujourd’hui on voit qu’il y a une dégradation. On semble revenir au point où on était avant. » — Une citation de Gaston Carmichael, administrateur d’Impératif français

Le président d’Impératif français, Jean-Paul Perreault, trouve quant à lui merveilleux que les gens embarquent dans la dynamique de promotion, pas seulement protéger, mais de promotion du français .

Jean-Paul Perreault est le président d’Impératif français. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Si les gens d’affaires s’assurent que tout est uniquement en français, ça va orienter le reste de la démarche, de la négociation, de la transaction , espère-t-il. Il y a une orientation vers la qualité, le mot français .

Deux côtés de la médaille

Le président de la Commission de développement économique de la Ville de Gatineau, Edmond Leclerc, accueille pour sa part l’initiative de la Chambre de commerce avec optimisme, mais quand même un peu de recul.

La communauté d'affaires de Gatineau n'est pas homogène , rappelle ce dernier. Il y a des différences entre les gens d'affaires. Il y en a qui évoquent des inquiétudes, d'autres, moins , rapporte-t-il.

Edmond Leclerc est conseiller municipal du district de Buckingham et président de la Commission de développement économique de la Ville de Gatineau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

L’aspect frontalier de la région et le fait qu’il existe certains secteurs d’activités dans lesquels il est moins naturel de faire des affaires en français figurent parmi les inquiétudes parvenues aux oreilles du conseiller du district de Buckingham.

Lorsqu'on travaille en cybersécurité, par exemple, ça peut être difficile d'utiliser une terminologie 100 % en français , soulève M. Leclerc. Ou encore, quand on fait de l'exportation, quand on a une clientèle internationale, ce n'est pas nécessairement naturel .

Le président de la Commission de développement économique espère que la campagne lancée par la CCG parviendra à répondre à ça et, potentiellement, servira de solution aux inquiétudes exprimées.

Avec les informations de Nelly Alberola, de Nafi Alibert et d'Ismaël Sy