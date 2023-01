Des insultes contre un propriétaire de l’Hopera après une publication d’Éric Duhaime

Rappelons qu’en juillet 2021, l’établissement avait refusé d’accueillir un rassemblement militant de la formation, car le nom d'Éric Duhaime n’avait pas été mentionné lors de la prise de réservation et que le parti ne correspondait pas aux valeurs de la microbrasserie.

Un des propriétaires de la microbrasserie, Vladimir Antonoff, avait alors révélé qu’il avait été la cible de menaces.

Éric Duhaime a ciblé la microbrasserie, dans un message publié sur Twitter, mardi. Le restaurateur du Saguenay qui avait orchestré un boycott du Parti conservateur du Québec l’an dernier, Vladimir Antonov, vient de recevoir 920 000 $ de Pierre Fitzgibbon. Je vais m’acheter un 6/49 ! , a écrit Éric Duhaime.

La semaine dernière, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, avait annoncé un prêt d’Investissement Québec, déjà confirmé à l’entreprise jonquiéroise, dans le cadre d’une visite au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Vladimir Antonoff, copropriétaire de la microbrasserie Hopera Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

C'est à la suite de la publication du chef conservateur que les messages d'insultes ont débuté, a rapporté Vladimir Antonoff.

On me parle beaucoup de mes origines russes, en me traitant de communiste. On invente que je suis recherché en Russie, que je suis un magouilleur. Moi, je suis d'origine française, ça fait 17 ans que je suis au Québec. Ça dégénère et ça va très très loin. Ce que M. Duhaime a voulu faire, je ne sais pas. Mais ce qui en découle, c'est qu'on subit menaces et insultes, comme il y a deux ans , a-t-il dénoncé en entrevue mercredi.

Aux yeux de Vladimir Antonoff, il s'agit d'acharnement de la part d'Éric Duhaime et de ses militants, d'autant plus qu'il assure que le prêt auquel il fait référence a été obtenu dans les règles de l'art.

Il n'y a aucun copinage. Il y a une grosse partie des microbrasseries au Québec qui ont travaillé avec Investissement Québec, particulièrement avec le programme Essor pour obtenir des subventions. On subit les foudres des partisans, qui nous traitent de vendus, de collabos, de pourris et qui ne comprennent pas le fait que les 920 000 $ qui sont prêtés à l'Hopera, qu'on va devoir rembourser, vont servir à la création d'une nouvelle entreprise pour produire de la bière , a précisé l’homme d’affaires.

Le chef du Parti conservateur du Québec Éric Duhaime Photo : Radio-Canada

Une demande d’entrevue de Radio-Canada a été logée auprès d’Éric Duhaime, mais elle a été refusée.

Après les événements de 2021, le chef conservateur avait dit que la paix était de retour, avec l'Hopera et un autre restaurant impliqué.

Ils se sont excusés. J’accepte leurs excuses. Je m’engage même à aller les visiter prochainement. Je leur souhaite tout le meilleur pour l’avenir , avait-il alors écrit sur sa page Facebook.

D’après un reportage d’Andréanne Larouche