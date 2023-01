Les funérailles d’un policier tué dans une avalanche ont eu lieu mercredi à Nelson

L'agent Wade Tittemore, 43 ans, est mort le 9 janvier après avoir été enseveli sous la neige alors qu'il skiait avec un collègue près de Kaslo, dans le sud-est de la province. Wade Tittemore était marié et avait deux garçons d’âge primaire.

Sara Westnedge, une pasteure de la communauté qui le connaissait à travers la garderie fréquentée par leurs familles, a souligné qu'il avait toujours du temps pour ses enfants. C'était un père phénoménal, il était très présent pour ses fils , a-t-elle affirmé.

Il avait une belle famille , a témoigné à son tour l’agent Adam Sutherland, qui travaillait avec Wade Tittemore. C'était l'un des hommes les plus sympathiques et les plus empathiques que j'ai eu le plaisir de connaître et avec qui j'ai travaillé.

Wade Tittemore était policier depuis 15 ans. Il a travaillé pour la police de Calgary avant de déménager à Nelson, qui ne compte que 20 agents, tous connus dans la communauté.

Un autre policier toujours en convalescence

Selon la Ville de Nelson, le policier Mathieu Nolet, qui a été gravement blessé dans l’avalanche, est toujours aux soins intensifs.