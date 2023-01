La grippe aviaire continue de préoccuper des éleveurs en Alberta

L’agence spécifie qu’il y a actuellement deux zones de contrôle primaire en Alberta . Ces zones sont établies dans les 10 kilomètres autour d'un lieu infecté afin de prévenir la propagation de l'influenza aviaire. Les déplacements des oiseaux, de leurs produits et des objets exposés aux oiseaux ne peuvent pas avoir lieu sans autorisation.

Maria Leslie, la gérante aux affaires publiques pour l’organisme Alberta Chicken Producers, qui représente des producteurs de volailles, se réjouit qu’aucun nouveau foyer d’éclosion n’ait été trouvé depuis novembre, mais sait que les mois à venir pourraient s’avérer moins roses. Nous faisons preuve d’une abondance de précaution. Nos fermiers fonctionnent avec des protocoles serrés de biosécurité.

Elle affirme que 1,4 million d’oiseaux sauvages ou d’élevages ont été euthanasiés en Alberta en raison de la maladie.

On ne veut pas spéculer sur ce qui s’en vient pour 2023 parce que même en 2022, on n'aurait jamais pu prévoir ce qui est arrivé en Alberta. Le risque d’une recrudescence de la grippe aviaire est encore une réalité, nous sommes dans un couloir pour les oiseaux migratoires , ajoute-t-elle.

Le professeur en économie de la santé de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Calgary, Guillaume Lhermie, dit que le retour des oiseaux migratoires au printemps devrait faire augmenter le nombre de cas. L’hiver est tranquille, mais puisque la grippe aviaire suit les flux migratoires, il est probable qu’il y ait un retour de flamme au printemps.

Guillaume Lhermie estime qu'il est assez probable qu’il y ait des foyers d’éclosions « parce que, notamment en Amérique du Sud, il y a eu plusieurs cas déclarés en Équateur, au Pérou, au Venezuela et même avec une infection humaine en Bolivie ».

Des oiseaux migrateurs transportent maintenant un bagage dangereux : le virus H5N1, une souche de l’influenza aviaire hautement pathogène. Photo : Radio-Canada

L'Alberta note que le virus de la grippe aviaire semble circuler principalement dans le sud de la province depuis décembre.

La mortalité associée à la grippe aviaire H5 chez les bernaches du Canada et quelques canards barboteurs se poursuit dans les rivières, les réservoirs et les étangs partiellement gelés du sud de l'Alberta. [...] Des oies mortes fraîches ou congelées ont été vues sur la glace près des rivières Oldman et Saskatchewan Sud, avec des concentrations près de Lethbridge, Coaldale, Taber, Bow Island et Medicine Hat.

Des protocoles de biosécurité à respecter

Un éleveur qui représente des éleveurs d’œufs d’incubation de la province, Jeff Notenbomer, s’avoue inquiet. La grippe aviaire est en circulation dans la nature depuis des années, mais la souche qui circule est terrible. Elle tue les oiseaux sauvages, ce qui n’arrivait pas avant, et ça se transmet dans nos élevages très facilement.

Il dit que les éleveurs sont attentifs à respecter les protocoles de biosécurité.

« Pas un seul marteau, tournevis, de la paille, de la sciure ou des grains ne peuvent entrer sans [être] nettoyé ou traité et il reste toujours un risque. » — Une citation de Jeff Notenbomer, éleveur

Une fois que le virus circule dans un élevage, la transmission est très rapide. Un troupeau d’oiseaux peut avoir disparu en 4 jours et pour nous qui produisons des œufs d’incubation, cela prend 18 mois pour retourner à la normale, c’est un long processus.

L'espoir d'un vaccin

Le professeur Guillaume Lhermie croit qu’un vaccin pouvait venir améliorer la situation en 2023. C’est une stratégie pour laquelle l’Europe pousse énormément. Il y a deux laboratoires qui développent un vaccin contre le virus influenza pour limiter les pertes, mais aussi limiter les ruptures d’approvisionnement et les euthanasies massives faites pour prévenir la dissémination de la maladie.

« On sait aujourd’hui que c’est très difficile de maîtriser la contagiosité de la maladie avec seulement des mesures de biosécurité, une alternative crédible, c’est la vaccination. Les vaccins sont attendus probablement pour l’automne 2023. » — Une citation de Guillaume Lhermie, professeur en économie de la santé, Université de Calgary

Jusqu’à maintenant, Ottawa a versé 64,8 millions de dollars aux éleveurs canadiens en indemnités en réponse à la grippe aviaire. Tous les intervenants rappellent que la grippe aviaire n’est pas dangereuse pour l’homme.