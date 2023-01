L’explosion des signalements pour maltraitance, une « bonne nouvelle »

Le nombre de plaintes et de signalements pour maltraitance envers les aînés et les personnes adultes vulnérables a augmenté de 50 % au Québec au cours de la dernière année. Si cette augmentation suggère une sensibilisation accrue de la population à l’importance de dénoncer les abus, de nombreux cas de mauvais traitements sont encore passés sous silence.

Selon une compilation effectuée par La Presse, 2870 plaintes et signalement pour maltraitance envers un aîné ou un adulte vulnérable ont été enregistrées en 2021-2022 comparativement à 1906 en 2020-2021. Cela représente une hausse de 50,57 %.

Ces chiffres portent sur les cas d’abus perpétrés contre des usagers du réseau de la santé et des services sociaux. Les plaintes et les signalements regroupent à la fois les abus physiques et psychologiques, le manque de soins et les fraudes financières.

Loi modifiée

Toujours selon La Presse, c’est dans la région de la Capitale-National où on a recensé le plus de plaintes et de signalements en 2021-2022, soit un total de 367.

La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, attribue cette augmentation aux modifications apportées l’an dernier la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité.

La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, prône une politique de tolérance zéro à l’égard des cas de maltraitance. Photo : Radio-Canada

La loi oblige tout prestataire et professionnel de services de santé et de services sociaux à signaler les cas constatés ou soupçonnés de maltraitance envers certaines clientèles vulnérables.

Je m'attendais à ce qu'il y ait une augmentation de dénonciations. C'est ça qu'on veut avoir la loi. Donc, oui, je m'attendais à ça , a réagi Mme Bélanger.

« Ce n'est pas une bonne nouvelle d'avoir [...] une augmentation de 50 % des plaintes, mais ça me sécurise comme ministre parce que je me dis : "maintenant, on dénonce rapidement et on agit rapidement". » — Une citation de Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Le président du Regroupement des commissaires aux plaintes et à la qualité des services du Québec (RCPQSQ), Jean-Philippe Payment, se réjouit de l’augmentation du nombre de plaintes et de signalements. Les dénonciations, dit-il, sont essentielles pour lutter contre les cas d’abus envers les aînés et les adultes vulnérables.

6 % des gens maltraités

Une étude de l’ INSPQ de 2020 évalue à environ 6 % la proportion de personnes maltraitées dans la communauté. On veut entendre parler de ces gens-là. On veut vous entendre parler. On veut que la population puisse être au courant de la situation et puisse nous la rapporter. Pour moi, les chiffres qu'on a aujourd'hui sont une bonne nouvelle , confie M. Payment en entrevue à Radio-Canada.

Les 367 plaintes et signalements recensés dans la Capitale-Nationale en 2021-2022 placent la région au premier rang au Québec. (Photo d'archives) Photo : getty images/istockphoto / gpointstudio

Il ajoute que les changements apportés à la loi fonctionnent puisque des employés du réseau de la santé et des services sociaux ont été suspendus ou congédiés dans la dernière année pour des cas de maltraitance envers des usagers.

« Le but de la loi même et le but de signaler aux commissaires, c'est que ces situations-là s'arrêtent. Point à la ligne. C'est le but. Plus on en dénonce, plus elles s'arrêtent. » — Une citation de Jean-Philippe Payment, président, RCPQSQ

Le président du Conseil pour la protection des malades, Paul Brunet, voit également d’un bon œil la hausse des plaintes et des signalements. Il ne croit toutefois pas que les chiffres rapportés mercredi permettent de dresser un portrait exhaustif de la situation.

Crainte de représailles

Écoutez, ce n'est pas une mauvaise chose en soi qu'il y ait plus de plaintes, qu'il y ait plus de signalements. Là où j'ai un peu de peine, c'est que les signalements ou les plaintes aient été faits à peine par 1 ou 2 % des usagers. Ça , ça veut dire que les gens ont peur et craignent des représailles , a réagi M. Brunet.

Paul Brunet Président du Conseil pour la protection des malades Photo : Radio-Canada

La présidente du Syndicat des professionnelles en soins de la Capitale-Nationale (FIQ), Caroline Gravel, voit elle aussi d’un bon œil l’augmentation des plaintes et des signalements pour maltraitance.

Ce n'est pas une bonne nouvelle en soi d'avoir des plaintes. Mais c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a des dénonciations , indique-t-elle.

Phénomène sous-estimé

À l’instar de Paul Brunet, Mme Gravel croit que les cas d’abus ne sont pas tous dénoncés : Je pense que les chiffres sont encore clairement sous-estimés, mais je pense que plus il va y avoir de plaintes, plus ça va refléter la réalité.

La présidente du syndicat avance qu’une partie des dénonciations enregistrées en 2021-2021 est attribuable à la pénurie de main-d'œuvre.

Une infirmière ne peut pas assurer autant la sécurité des soins, la qualité des soins, si elle a le double ou le triple de patients de ce qu'elle devrait avoir. [...] C'est impossible. Humainement parlant, c'est impossible , insiste Caroline Gravel.

Avec des informations de Pierre-Alexandre Bolduc