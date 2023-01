L’Île-du-Prince-Édouard réussit à recruter des enseignants suppléants

Selon la division des écoles publiques de la province, la situation s’améliore depuis quelques mois.

Certaines exigences ont été assouplies l’an dernier. À présent, on demande que les enseignants suppléants non certifiés qui n’ont pas de diplôme en éducation comptent au minimum une année d’éducation postsecondaire, plutôt que deux, comme on l’exigeait auparavant.

Depuis avril, le nombre de suppléants non certifiés a bondi, passant de 125 à 500.

Cet assouplissement des critères a permis d’élargir le bassin potentiel de suppléants que la province pouvait engager, à un moment où l’absentéisme était élevé, relate Norbert Carpenter, le directeur de la division des écoles publiques.

Ça a fonctionné, mais ce n’est pas une solution à long terme , dit-il.

La province compte aussi 360 enseignants suppléants certifiés.

Norbert Carpenter ajoute que, depuis septembre, 60 nouveaux enseignants certifiés se sont ajoutés à la liste des enseignants prêts à faire de la suppléance.

Nous avons des régions dans la province où il est plus difficile d’attirer des suppléants , concède-t-il cependant.

Il y a aussi un manque d’assistants en éducation, de personnel d’entretien et de chauffeurs d’autobus à bien des endroits, note Norbert Carpenter.

Nous avons 25 chauffeurs de plus depuis septembre, ce qui est très bien, mais nous sommes préoccupés du fait que la moyenne d’âge de nos chauffeurs d’autobus est élevée , ajoute-t-il.

La division des écoles publiques souligne qu’elle cherche aussi à engager de nouveaux enseignants de français pour ses classes d’immersion, pour la prochaine année scolaire.

Le manque de suppléants à l’Île-du-Prince-Édouard est une réalité depuis de nombreuses années. C’était un enjeu avant la pandémie, dit Norbert Carpenter.

Le problème a été particulièrement aigu depuis, avec des absences pour cause de maladie. En novembre dernier, par exemple, on comptait 325 absences dans les écoles de la province en une seule journée.