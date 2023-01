Deux transporteurs scolaires de Québec pourraient être en grève le 30 janvier

Des élèves de Québec et Lévis pourraient devoir se trouver un plan B pour se rendre à l'école. Les chauffeurs des transporteurs Autobus B.R et Tremblay et Paradis, tous affiliés à CSN, ont voté en faveur d'un mandat de grève pour le 30 janvier prochain. Les 85 chauffeurs demandent à l'employeur de meilleurs salaires et des heures garanties.