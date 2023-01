2500 plaintes de fonctionnaires canadiens pour du travail donné à des consultants

On est déçus , dit la présidente de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), Jennifer Carr, qui représente 57 000 fonctionnaires. Ça nous inquiète.

Son syndicat dénombre plus de 2500 griefs en cours, directement liés à la sous-traitance de consultants en technologies de l'information (TI).

Au fédéral, les employés en TI ont une clause dans leur contrat de travail qui leur permet de dénoncer par grief un sous-traitant qui fait leur travail.

« La sous-traitance entraîne une hausse de coûts, une baisse de qualité de services, un manque de transparence et de responsabilisation ainsi qu'une perte de connaissances et de compétences institutionnelles. » — Une citation de Jennifer Carr, présidente de l'Institut professionnel de la santé publique

La présidente du syndicat, qui représente aussi des professionnels en services de santé, des ingénieurs de la fonction publique et des employés de Revenu Canada, aimerait que le gouvernement adopte une politique d'embauche moderne , pour rendre plus facile le recours aux fonctionnaires.

En ce moment, il est tout simplement plus facile pour les gestionnaires d'embaucher des contractuels, au lieu de pourvoir les postes , pense Jennifer Carr.

La firme McKinsey et son influence sur nos gouvernements BALADO • Ça s'explique La firme McKinsey et son influence sur nos gouvernements. Contenu audio de 21 minutes, Balado. Écouter l’audio. Durée de 21 minutes

Croissance fulgurante du recours aux consultants privés

Entre 2017, le gouvernement libéral de Justin Trudeau a octroyé 111 millions de dollars à six grandes firmes de consultants, dont McKinsey, Deloitte et Accenture. En 2021, c'était 272 millions $, soit une augmentation de 245 %, révèle une étude menée à l'Université Carleton d'Ottawa.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

McKinsey est la firme qui a connu la croissance la plus forte des contrats, mais elle est loin d'être la firme qui a reçu le plus d'argent d'Ottawa, a démontré la chercheuse en politique publique et administration, Amanda Clarke.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Ça nous interpelle , dit le président par intérim de l’Association canadienne des employés professionnels (ACEP), André Picotte, qui représente 23 000 fonctionnaires fédéraux, surtout des traducteurs et des économistes.

Même s'il reconnaît que le recours aux consultants peut être justifié lorsque l'expertise interne n'est pas suffisante, il s'inquiète de constater la présence de sous-traitants faisant le même travail que des fonctionnaires.

« Il y a une tendance du gouvernement à aller vers l'extérieur. On a l'impression, des fois, qu'ils ont plus confiance dans les consultants de l'extérieur qu'en leurs propres employés. » — Une citation de André Picotte, président par intérim de l'Association canadienne des employés professionnels

Lui-même traducteur pour le gouvernement fédéral, André Picotte donne l'exemple du recours à des pigistes en traduction : ça pose des problèmes, car souvent, leur travail n'atteint pas la qualité exigée par le bureau, ce qui force l'intervention de nos réviseurs .

Il décrit une exagération, actuellement, du recours à la pige et craint une dérive .

Son syndicat rêve d'une étude comparative des coûts de l'externalisation par rapport au coût de recourir à des fonctionnaires.

« Nous croyions qu'une telle étude prouverait qu'il est plus économique de recourir aux ressources internes. » — Une citation de André Picotte, président par intérim de l'Association canadienne des employés professionnels

Un nombre de fonctionnaires en hausse

On pourrait s'étonner que le recours aux consultants externes augmente, alors que dans le même temps, le nombre de fonctionnaires à l'embauche du gouvernement est lui aussi en forte hausse. André Picotte y voit une explication plus politique.

[Les politiciens] savent qu'ils vont obtenir un certain résultat qui correspond à leurs attentes, alors que les fonctionnaires fédéraux sont plus objectifs et les résultats de leurs travaux ne correspondent pas toujours à ce que le gouvernement pense , dit-il.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

André Picotte se rappelle que lorsque Justin Trudeau courtisait le vote des fonctionnaires, en 2015, le parti libéral avait promis de réduire les dépenses en matière d'experts-conseils .

Lors de la première journée de la commission parlementaire sur les contrats octroyés à McKinsey, mercredi, une députée du Bloc québécois s'est inquiétée pour le sort des fonctionnaires : est-ce qu’on n’a pas l’expertise à l’interne? Si on ne l’a pas, pourquoi? Et si on l’a, pourquoi on ne l’utilise pas?

« Il n'y a rien de plus démotivant pour un employé que d'avoir l'impression que son travail n'est pas reconnu. » — Une citation de Julie Vignola, députée du Bloc québécois et vice-présidente du Comité des opérations gouvernementales

Mercredi, le premier ministre Justin Trudeau a expliqué qu'en parallèle de la commission parlementaire, une analyse des contrats octroyés à McKinsey est en cours, pour s'assurer que chaque dollar investi l'a été de la bonne façon et que les Canadiens en ont eu pour leur argent.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada nous a aussi expliqué que l’acquisition de services professionnels permet au gouvernement de compléter le travail des fonctionnaires en faisant l’acquisition d’expertises particulières et de faire face aux fluctuations de la charge de travail .