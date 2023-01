Un nouveau PDG par intérim au CISSS de l’Outaouais

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais a annoncé, mercredi après-midi, l'embauche d'un nouveau président-directeur général par intérim. Yves St-Onge remplacera la PDG actuelle, Josée Fillion, à compter du jeudi 19 janvier.

Par voie de communiqué, le CISSS de l'Outaouais annonce que « Josée Fillion œuvrera pour sa part, dès le 19 janvier, au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux et se verra confier des dossiers stratégiques ».

Par le passé, Yves St-Onge a notamment occupé le poste de président-directeur adjoint du CISSS des Laurentides, avant d'en devenir le PDG par intérim jusqu'en 2020. Entre février et juin 2022, ce dernier a également été PDG par intérim de l'Institut national de santé publique du Québec.

Avec son expérience de haut gestionnaire, monsieur St-Onge dispose d'une précieuse expertise qui bénéficiera au CISSS de l'Outaouais et à l'ensemble de la population de cette région , fait valoir le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, par déclaration écrite.

Je suis persuadé qu'avec sa connaissance approfondie des enjeux de notre réseau, son leadership éprouvé ainsi que ses qualités interpersonnelles, il saura mener à bien les grands dossiers de cet établissement, en collaboration avec son équipe et ses partenaires , ajoute-t-il, remerciant Mme Fillion au passage pour sa collaboration et son soutien .

Le ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, a lui aussi vite fait de réagir.

Des chantiers importants

Le cabinet du ministre de la Santé a également émis des remerciements à l’égard de Mme Fillion, la remerciant pour le travail effectué au cours des dernières années .

On tient à saluer l’arrivée de M. St-Onges qui aura plusieurs défis à relever dans les prochains mois , ajoutent-ils dans une déclaration écrite. On sait qu’il y a des enjeux très importants en Outaouais. On peut notamment penser à la situation actuelle dans les urgences.

La déclaration fait également référence à des chantiers importants qui devraient toucher la région au cours des prochaines années, dont la construction du nouvel hôpital en Outaouais.