Les immigrants qualifiés avec un lien de parenté en Alberta seront favorisés

La ministre albertaine du Commerce, de l’Immigration et du Multiculturalisme, Rajan Sawhney, a annoncé mercredi des changements immédiats au Programme d’immigration de l’avantage albertain, qui permet à la province de soumettre la candidature d’immigrants aux qualifications professionnelles très recherchées à un processus accéléré de demande de résidence permanente.

Dorénavant, 815 des 6500 candidatures soumises à ce programme accéléré seront réservées aux immigrants qui ont déjà un parent, un enfant, un frère ou une sœur en Alberta.

La ministre Rajan Sawhney souligne que ce changement a été fait à la demande de diverses communautés, mais qu’il est aussi appuyé par la recherche scientifique.

Les études démontrent qu'avoir un soutien social dans le pays où une personne immigre fait une grande différence pour sa stabilité , explique-t-elle.

Elle croit que cette stabilité sera bénéfique pour la province, alors qu’elle fait face à une pénurie de main-d'œuvre.

L’Alberta recense plus de 100 000 postes vacants actuellement et anticipe une pénurie de 33 100 travailleurs en 2025 dans différents secteurs, comme la santé, l’éducation, la technologie et l’ingénierie.

Soixante pour cent des grands employeurs de l’Alberta affirment que trouver de la main-d'œuvre qualifiée est l’un de leurs plus gros défis, renchérit Scott Crockatt, du Conseil des affaires de l'Alberta.

Rajan Sawhney ajoute qu’elle a demandé au gouvernement fédéral de doubler le nombre de candidatures que l’Alberta peut soumettre au processus accéléré de demande de résidence permanente.

Le ministre fédéral de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, affirme que le Canada a l’intention d’augmenter le nombre d’immigrants qu’il accueillera passant de 437 000 nouveaux arrivants en 2022 à 500 000 d’ici 2025.

Notre plan a été créé en consultation étroite avec les provinces, territoires et parties prenantes. Durant notre rencontre de 2022 entre ministres de l’Immigration, le ministre Fraser a parlé directement à ses homologues provinciaux et territoriaux et a partagé son engagement à augmenter l’immigration en Alberta et partout au pays , écrit son attachée de presse dans un courriel, Bahoz Dara Aziz.

Le Nouveau Parti démocratique croit quant à lui que l’annonce n’apporte rien de nouveau.

L’annonce sur ce programme d’entrée accélérée n’est pas une nouvelle politique, puisque les liens familiaux ont toujours été un facteur de sélection important du Programme d’immigration de l’avantage albertain , écrit dans un communiqué la porte-parole néo-démocrate en matière de Travail et d’immigration, Christina Gray.