Une infirmière d’Unamen Shipu remet les pendules à l’heure sur le médicament Ozempic

Sur les réseaux sociaux, notamment sur Tik Tok, Ozempic est présenté comme un remède miracle pour les patients qui souffrent d'obésité.

Le médicament fait aussi fureur auprès des professionnels de la santé qui prescrivent souvent l'Ozempic pour traiter le diabète de type 2.

Parmi les effets secondaires du médicament, on compte notamment les nausées et les vomissements. Cependant, celui qui attire le plus l’attention des internautes, c’est la régulation des signaux de satiété.

Avec les reportages et les mots-clics faisant la promotion de l'Ozempic, plusieurs Innus d'Unamen Shipu s'interrogeaient sur son utilisation. L'infirmière praticienne spécialisée Nathalie Defoy travaille au dispensaire d'Unamen Shipu. Elle indique que plus d’une centaine de ses patients reçoivent l'Ozempic.

Elle a tenu à remettre les pendules à l'heure. Elle a publié un message sur les réseaux sociaux destinés aux Innus d’Unamen Shipu.

Sur les réseaux sociaux, des membres de la communauté ont dit qu'ils avaient peur et se demandaient s’ils ne devaient pas le cesser. C’est le médicament que je prescris le plus dans ma pratique. C’est certain que je devais recadrer, en tant qu’experte, pour mieux informer la population , raconte-t-elle.

La popularité du médicament a explosé ces trois dernières années au Québec. Selon des données de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), le nombre d'ordonnances d'Ozempic est passé de 74 en 2019 à 34 000 en 2022.

À la fin de l’année 2021, un médicament similaire, avec la même molécule, mais commercialisé sous un autre nom, a eu l'indication officielle pour la perte de poids. Par le fait même, depuis quelques mois, on voit l'Ozempic prescrit pour l'obésité chez des patients qui n'ont pas le diabète de type 2. Je dirais que la popularité a augmenté ces trois dernières années. C’est un excellent médicament pour traiter le diabète , explique la pharmacienne propriétaire d’Accès Pharma de Sept-Îles, Mirella Faubert.

Mirella Faubert, pharmacienne propriétaire chez Accès Pharma à Sept-Îles. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Bénédicte Filippi

Nathalie Defoy et Mirella Faubert considèrent que le médicament Ozempic fonctionne bien dans le traitement du diabète.

Elles rappellent qu'il faut consulter un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée pour avoir une prescription afin d'utiliser le populaire médicament.

D’après les informations de Laurence Vachon