Peu d’entreprises régionales ont des politiques de conciliation famille-travail

Il a été réalisé au sein de la communauté d'affaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean en collaboration avec le Groupe L'adjointe.

Concrètement, 75 % des répondants n'ont pas de politiques ou elles sont informelles.

De plus, les mesures ne sont pas toujours suffisamment communiquées au sein des entreprises.

Il n'y a cependant pas de lien entre la taille de l'entreprise et la mise en place d'une conciliation travail-famille. D’un côté, il est souvent plus facile d’implanter une politique dans une petite entreprise, mais une grande entreprise pourra se permettre des mesures plus coûteuses.

Des mesures nombreuses

Dans certaines entreprises, il y a déjà certaines mesures qui existent, comme des horaires flexibles, du télétravail, des programmes d'assurances collectives ou encore des programmes d'aide aux employés. Il y a aussi plusieurs options de conciliation famille-travail.

Dans ce dernier cas, les mesures peuvent aller du simple congé, qui n'est pas très coûteux, à la mise en place d'une garderie.

Ça dépend de la réalité, du budget qu'on s'offre en tant qu'organisation. Il faut vraiment partir de ça. Qu'est-ce qui est réaliste pour nous en tant qu'entreprise? Qu'est-ce qu’il est possible de mettre en place? Quels sont les besoins qui sont sortis de l'enquête pour la conciliation famille-travail dans l'organisation? , a exposé Catherine Émond, consultante et coach en gestion au Groupe L’Adjointe.

Un impératif pour certains

Pour certains employeurs, c'est un impératif à la gestion.

C'est notamment le cas au sein du Groupe Canmec, alors qu’une série de mesures existent. Il est question de télétravail, d’horaires de travail variables, de télémédecine et même d’un service de traiteur, a détaillé Karyne Robillard, directrice des ressources humaines pour l'organisation.

« Il y a beaucoup de flexibilité parce qu'on comprend les enjeux d'aujourd'hui et les besoins différents des employés. On a des parents qui sont monoparentaux. On a des parents que c'est par choix. Donc, ils ont eu des enfants seuls. On a aussi des parents d'enfants handicapés. Mais ce n'est pas juste la famille, ça peut être les parents, les beaux-parents, les conjoints. » — Une citation de Karyne Robillard, directrice des ressources humaines au Groupe Canmec

Pour le Groupe Canmec, la conciliation famille-travail est un moyen de se démarquer d'entreprises qui offrent un salaire alléchant. Ainsi, les mesures de conciliation permettent aux entreprises d'être attractives.

Aujourd'hui, les deux parents travaillent et les deux parents ont des carrières. Donc, c'est une gestion commune et ça leur prend plus de flexibilité: les rendez-vous médicaux, un enfant malade, une garderie fermée, un beau-parent qui est à l'hôpital , a énuméré Karyne Robillard.

