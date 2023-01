Une portée exceptionnelle de 16 chiots surprend une famille estrienne

Il y en a un qui sortait, là c’est beau, elle nettoyait. Il y en avait un autre qui s’en venait. Ça n’arrêtait pas , raconte l’aînée de la famille, Laurence Meunier. C’est elle qui a accompagné Queeny le soir de la mise bas, le 27 décembre.

Autour du 8e, j’étais comme "on est rendu à huit, et elle n’a pas dégonflé. Elle est encore très très grosse" , ajoute-t-elle.

Toute la famille met la main à la pâte

Dre Louise Dubois, vétérinaire à l’Hôpital vétérinaire Dufferin, pratique depuis 1990. Elle estime qu’une portée de 16 chiots est très inusitée.

Je n’ai jamais connu ça dans ma carrière. Les dalmatiens, on parle plus de huit chiots par portée, huit à douze chiots. Il faut comprendre qu’il n’y a pas 16 mamelles sur une chienne, donc au niveau de l’alimentation des chiots, c’est un peu plus complexe, un peu plus compliqué , indique-t-elle.

Toute la famille doit donc mettre la main à la pâte pour aider Queeny. Les chiots doivent s'alimenter en alternance, et il faut s’assurer que même les plus petits ne manquent de rien.

Queeny doit s'occuper de 16 bébés, une tâche visiblement épuisante pour la nouvelle maman! Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

« On alterne les chiots chacun leur tour pour qu’ils puissent aller boire. [...] On l’aide aussi. Au début, on le faisait avec des seringues pour donner un peu de lait aux plus gourmands, ou à ceux qui étaient impatients. » — Une citation de Isabelle Chouinard

C’est assez demandant. C’est quelques heures par jour pour les préparations de lait et faire la tournée de l’allaitement aussi. Queeny trouve ça difficile si elle embarque dans le box et a les 16 chiots qui sont agressifs avec elle, car ils sont très excités et veulent tous boire en même temps, donc c’est un peu la bataille à la tétine , explique la mère de famille Isabelle Chouinard.

S’occuper de tant de chiens implique aussi beaucoup de tâches connexes.

Hier, j’ai coupé 160 griffes. Toutes les pattes avant des petits chiots , fait remarquer Isabelle Chouinard.

Chiens très actifs à adopter

Cette portée était souhaitée par la famille. Pour y arriver, elle a trouvé un compagnon à Queeny, qui appartient à une connaissance.

On les a fait se rencontrer en septembre. Je suis allée dans la région de Drummondville, où ils habitent. Je suis allée chez eux avec Queeny. Pendant une heure ou deux, les chiens ont joué ensemble. Ils ont un bon tempérament. C’était le fun de les voir , soutient Isabelle Chouinard.

La famille lance maintenant un appel à l'adoption pour les 16 chiots. Le processus ne s’effectuera cependant pas à la légère.

« Bien guider les gens aussi, qu’ils soient conscients de ce qu’ils adoptent. Ce n’est pas juste beau, il faut s’en occuper et tout ça. On va essayer de bien les choisir et de bien les guider. » — Une citation de Isabelle Chouinard

Les dalmatiens, c’est des chiens assez actifs. Pour les gens qui vont vouloir adopter la progéniture de Queeny, c’est sûr que ça prend des gens qui sont soit très actifs [...], car ce ne sont pas des chiens qui aiment juste marcher en laisse. Ça a besoin de courir, en allant soit au parc à chiens ou d’avoir un grand terrain pour bouger. Ça, c’est sûr et certain, ajoute-t-elle.

Les chiots seront prêts à être adoptés en février. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Avec les informations de Thomas Deshaies