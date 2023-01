Priorité au développement économique pour les candidats à la mairie de Baie-Comeau

L’ex-président du syndicat national des employés de l'aluminerie Alcoa à Baie-Comeau, Michel Desbiens, a convoqué les médias mercredi matin pour afficher ses couleurs. Il entend faire du développement économique sa priorité.

Michel Desbiens a lancé sa campagne électorale mercredi lors d'une conférence de presse. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Il faut absolument avoir de nouvelles entreprises pour avoir plus de revenus pour se donner les moyens de nos ambitions , soutient Michel Desbiens. Mais selon lui, pour attirer des entreprises et des travailleurs, il est indispensable d’offrir une bonne qualité de vie.

On peut bien faire venir de nouvelles entreprises, si on n’a pas de maisons pour les loger, pas de logements, pas de garderie et qu’on n’a pas de service, pas d’activité, ça va être difficile de développer notre économie , fait-t-il valoir.

Si ses deux rivaux sont issus directement du conseil municipal, Michel Desbiens croit être à la hauteur du mandat avec son expérience comme président du syndicat de l’aluminerie et comme membre du conseil d’administration du Drakkar de Baie-Comeau.

Très rapidement, je vais apprendre comment fonctionne l’appareil municipal, vous allez voir , assure Michel Desbiens, questionné par les journalistes.

Sébastien Langlois, candidat à la mairie de Baie-Comeau, laisse vacant son poste de conseiller du quartier Saint-Sacrement. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Pour sa part, Sébastien Langlois, qui a quitté ses fonctions de conseiller municipal pour briguer la course à la mairie, souhaite mettre de l’avant le développement économique durable.

Il ne faut pas mettre en opposition développement économique et développement durable. Moi je pense qu’il y a une façon de faire les deux en même temps. [...] Il y a des industries qui sont à la limite de la carboneutralité où on pourrait vraiment être un exemple au Québec , explique Sébastien Langlois en entrevue.

S’il est élu comme maire, Sébastien Langlois espère aussi mettre à jour des bâtiments municipaux et des infrastructures sportives. On est vraiment dû pour savoir où on s’en va avec nos différents plateaux sportifs parce que ça ne répond pas à tous les besoins présentement , se désole celui qui fait notamment référence à l’état du terrain de baseball sur la rue Laval.

Mario Quinn est actuellement enseignant en français à la polyvalente des Baies. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Mario Quinn dévoile également ses priorités en tant que candidat à la mairie, lui qui voulait d’abord se présenter comme conseiller dans le quartier Trudel. L’enseignant en français à la polyvalente des Baies et ancien conseiller municipal de 2017 à 2021 a officialisé sa candidature le 6 janvier.

S’il est élu, Mario Quinn veut développer l’économie de la région, réguler les finances de la Municipalité, faciliter l’accès à la propriété des familles et appuyer toute initiative de nouveaux services universitaires.

Mario Quinn dit vouloir exploiter davantage le potentiel socio-économique de Baie-Comeau. On a un cégep, on a des programmes universitaires, on a un port de mer, on a aussi de l’eau et de l’électricité en abondance dans la Manicouagan. Et tout ça fait en sorte qu’on a un potentiel intéressant à développer pour notre futur , souligne Mario Quinn.

Par ailleurs, deux personnes ont déposé leur candidature dans le quartier Trudel. Il s'agit d'Alain Charest et de Sonia Gaudreau. Le quartier Saint-Sacrement a quant à lui une seule candidature jusqu’à maintenant, soit celle de Sylvain Girard.

Le poste de maire a été laissé vacant le 3 octobre dernier alors qu'Yves Montigny a été élu député de René-Lévesque. Les élections partielles auront lieu le 19 février prochain et les personnes intéressées ont jusqu’au 20 janvier pour déposer leur candidature.