Le vote pour les élections scolaires partielles commence aujourd’hui à Toronto

Les sept bureaux de vote  (Nouvelle fenêtre) de la Ville de Toronto seront ouverts de 10 h à 18 h les 21 et 22 janvier et de 10 h à 23 h le 23 janvier.

La Ville a dû organiser ces élections partielles à la suite de l’annulation de deux courses en octobre à cause de l’inéligibilité de certains candidats.

Sept candidats se présentent pour être conseillers scolaires dans Toronto Centre pour le Conseil scolaire Viamonde, alors que trois candidats sont dans la course dans Toronto Est pour le Conseil scolaire catholique MonAvenir.

Candidats, Viamonde, Zone 3, Toronto Centre : Richard Kempler : contact@richardkempler.ca; richardkempler.ca; 647 380-7407

Pierre Lermusieaux : pierre@pnladvocacy.com; 437 800-1504

Adrian Mansard : mansard.adrian@gmail.com; adrianmansard.ca; 647 898-2524

Alex Nanoff : alex@ensemblepourlareleve.ca; alexnanoff.ca; 647-931-0755

Serge Paul : sergeincanada@gmail.com; 647 273-6514

Anna-Karyna Ruszkowski : votez.annakaryna@gmail.com; votezannakaryna.ca; 416 577-3419

Mary Wood : marybwood@yahoo.com; marybwood.ca/school-trustee

Candidats, MonAvenir, Zone 4, Toronto Est : Rhea Dechaine : rhea.dechaine@gmail.com; rheadechaine.com

Regis Joseph : votez.regisjoseph@gmail.com

Valérie Rousseau : rousseauforeducation@gmail.com

Certains parents francophones de ces zones scolaires se réjouissent de voir autant de candidats dans ces élections partielles.

C’est le cas de Jamila Bieber, qui a trois enfants dans des écoles dans la zone 3 de Viamonde.

On a besoin de quelqu’un qui soutient notre cause en tant que parent et cette année, on a la chance d’avoir de nouveaux candidats qui ont pris ça à cœur , dit-elle.

Michelle Miller-Guillot*** est mère de trois enfants qui fréquentent l’École élémentaire La Mosaïque dans l’est de Toronto. Selon elle, l’annulation de l’élection partielle du Conseil scolaire Viamonde en octobre a suscité un plus grand engagement de la communauté.

« C’est rare qu’on ait autant de candidats pour un poste de conseiller ou conseillère scolaire. » — Une citation de Michelle Miller-Guillot

Actuellement on a sept candidats, qui parlent tous français, c’est super. J’ai fait des recherches sur les candidats et c’est un peu bizarre pour moi de voir que sept personnes se sont présentées. C’est un peu du jamais vu , lance-t-elle.

Elle espère cependant que l’engouement pendant cette élection va perdurer.

J’aimerais croire que les six candidats qui n’auront pas le poste resteront impliqués dans le Toronto Centre , constate Mme Miller-Guillot.

Michelle Miller-Guillot se réjouit de l'intérêt de la communauté scolaire pour cette élection partielle. Photo : Radio-Canada / Julien Sahuquillo

D’autres parents, comme David Tinmouth, n’ont toutefois pas l’intention de voter.

Je ne sais pas grand-chose en lien avec l’élection partielle, dit-il. Je ne suis pas assez au courant.

Les conseils scolaires Viamonde et MonAvenir se disent heureux de voir un niveau d’intérêt élevé dans ces élections partielles.

De son côté, la Ville de Toronto confirme avoir certifié toutes les candidatures qui ont été présentées, avec le greffier qui aurait fait une vérification poussée pour s'assurer que chaque candidat est bel et bien éligible.

Les électeurs peuvent confirmer leur admissibilité en utilisant le site web de la Ville de Toronto  (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

La dernière élection partielle à Toronto était en 2021, pour élire un conseiller municipal. Selon la Ville, le taux de participation était de 18 %.

En tout, la Ville de Toronto indique que plus de 7500 Torontois pourront voter dans ces deux élections partielles et que le coût sera d’environ 125 000 $.

***Michelle Miller-Guillot est impliquée dans la campagne d’une candidate qui se présente dans Toronto Centre pour être conseillère scolaire de Viamonde, Anna-Karyna Ruszkowski.