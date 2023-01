Edmonton annonce les gagnants du concours « Nomme-moi une déneigeuse »

La Ville d’Edmonton a annoncé mercredi avoir retenu 15 suggestions sur plus de 2100 noms proposés dans le cadre du premier concours « Nommer une déneigeuse », qui a été lancé par la Ville au début de l’hiver.

Ce concours invitait les Edmontoniens à suggérer des appellations originales que pourraient porter les équipements de déneigement municipaux. Une façon amusante d'accueillir la saison hivernale , explique la Ville.

Plus de 2100 suggestions de noms ont été reçues, ce qui, selon la Ville, prouve l'incroyable enthousiasme suscité par ce concours .

Les 15 noms retenus rivalisent de créativité, comme le jeu de mots sur le nom du maire de la Ville, Amarjeet Sohi, Amarsleet Snowhi ou encore Fast and Flurrious , une référence à la série de films d'action Rapides et dangereux pour souligner (peut-être ironiquement) la vitesse et l’impétuosité des engins déployés après une rafale de neige ( flurry en anglais).

Une autre proposition amusante est Ctrl+Salt+Delete . Celle-ci utilise une expression du langage informatique bien connue, agrémentée d'un soupçon de sel utilisé parfois comme abrasif dans le déneigement de voiries. Comme pour dire que les machines déneigeuses d’Edmonton contrôlent et suppriment la neige de la même manière que le sel la fait fondre en peu de temps.

Les 15 noms retenus