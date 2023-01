Examen de l’Ordre des infirmières : des candidates auraient subi un « préjudice »

Après un taux de réussite exceptionnellement bas à l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), le commissaire à l'admission aux professions évoque des « éléments préoccupants », affirmant que des candidates et des candidats ont « vraisemblablement subi un préjudice ».

En 2022, le taux de réussite pour l’ensemble des personnes se présentant pour la première fois à l’examen de septembre s’est élevé à 51,4 %, un des plus bas jamais obtenus. Depuis 2018, le taux de réussite s’élevait en général entre 71 % et 96 %.

Pour expliquer ces résultats, la directrice des admissions à l’ OIIQ , Chantal Lemay, avait mis en cause les contraintes liées à la pandémie auxquelles étaient confrontées les candidates cette année, assurant qu’il n’y a pas eu de changement dans la composition des questions de l’examen par rapport aux années précédentes.

Toutefois, dans un premier rapport d’étape de son enquête publié mercredi, le commissaire André Gariépy affirme que le taux de réussite inhabituellement bas l’a amené à examiner deux hypothèses : l'examen comporte-t-il des failles méthodologiques? Et la formation des candidates les a-t-elle préparées adéquatement pour réussir l’examen?

« À ce stade de l'enquête, il est prématuré de se prononcer sur les causes du taux de réussite faible à la séance de septembre 2022. Toutefois, une première analyse de la somme d'informations obtenues récemment révèle des éléments préoccupants tant sur l'examen que sur la formation des personnes candidates. » — Une citation de Extrait de l’enquête du commissaire à l'admission aux professions

Le commissaire ne précise pas la nature de ces éléments préoccupants , mais indique que son équipe est à analyser de manière plus approfondie les informations pour déterminer [leur] impact sur les résultats des candidates.

Il affirme également que l’analyse des hypothèses qui expliqueraient le faible taux de réussite à l’examen de l’ OIIQ porte à conclure que des personnes candidates ont vraisemblablement subi un préjudice dans leur parcours d'insertion professionnelle .

Au Québec, une infirmière sur deux détient un baccalauréat en sciences infirmières. Photo : Getty Images

Dans son document de 20 pages, il recommande plusieurs mesures urgentes pour aider les candidates, notamment le report de la prochaine séance d'examen prévue en mars 2023.

Dans l'état actuel des connaissances sur la situation de l'examen et en présence de préoccupations à approfondir, il serait imprudent d'obliger toute personne candidate à se présenter à la prochaine séance de l'examen , indique le commissaire.

Il recommande également l'adoption de mesures conservatoires pour les plus de 200 candidates ayant eu un troisième échec lors du dernier examen et qui ont été exclues du parcours d'admission à la profession .

« Dans le contexte de tension quant à la main-d'œuvre dans le domaine de la santé, il serait injuste d'écarter définitivement du processus d'admission les candidates ayant eu un troisième échec à la séance de septembre 2022. » — Une citation de Extrait de l’enquête du commissaire à l'admission aux professions

Le commissaire propose de permettre à ces personnes une autre tentative à l’examen et de leur redonner le statut de CEPI (candidate à l'exercice de la profession infirmière), permettant de travailler temporairement dans le domaine, de maintenir et consolider leurs compétences ainsi que de contribuer aux services de santé et de services sociaux .

L'enquête est « encourageante » pour des étudiantes

Le commissaire à l'admission aux professions, qui ne souhaite pas accorder d’entrevue avant la fin de son enquête en cours, affirme que d'autres rapports d'étape avec recommandations pourraient être publiés sans attendre un rapport complet et définitif .

Le commissaire et son équipe ont à l’esprit la nécessité pressante pour toutes les parties de comprendre ce qui s’est passé et de clarifier les perspectives pour la suite , conclut le document.

Réagissant à ce rapport, une étudiante en sciences infirmières qui a échoué sa première tentative à l’examen professionnel de l’ OIIQ , ne cache pas son soulagement.

L’examen de septembre était très difficile. [...] Ça serait vraiment une bonne chose d’attendre que l’enquête soit terminée et de reporter l’examen prévu en mars, indique Bénédicte Savard à Radio-Canada, tout en disant espérer que ce report n’affectera pas son parcours académique.

Je suis vraiment contente de voir que le commissaire a constaté qu’il y a eu un préjudice. Pour nous, c’est un gros pas. [...] C’est vraiment encourageant de voir que [l'enquête] avance , ajoute-t-elle.

Le cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, a quant à lui réagi par courriel, précisant vouloir prendre connaissance de l'analyse avant de faire de plus amples commentaires.

Bien entendu, on souhaite que l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec prenne sérieusement en considération les recommandations. On veut tous recruter davantage d’infirmières dans notre réseau, c’est notre grande priorité et on va le faire en travaillant avec l’ensemble de nos partenaires.

Documents refusés à Radio-Canada En marge de l’enquête du Commissaire à l’admission aux professions, Radio-Canada a tenté ces dernières semaines d’obtenir de l' OIIQ de nombreux documents par la Loi d’accès aux documents des organismes publics. Nous souhaitions par exemple consulter les copies des examens depuis 2020 afin d'évaluer l’évolution de son contenu avec des experts. Dans sa réponse de refus, l’OIIQ invoque notamment l’article 40 de la Loi où « un organisme public peut refuser de communiquer une épreuve destinée à l’évaluation comparative des connaissances, des aptitudes, de la compétence ou de l’expérience d’une personne, jusqu’au terme de l’utilisation de cette épreuve ». La notion discrétionnaire liée à l’expression peut refuser revient à plusieurs reprises dans la Loi d’accès aux documents. Les restrictions sont beaucoup trop nombreuses, peu spécifiques, et elles laissent une grande part de discrétion qui ne permettent pas de rendre des décisions uniquement dans l’intérêt public , affirmait fin avril la présidente de la Commission d'accès à l'information du Québec, Me Diane Poitras, lors de l’étude des crédits. Par ailleurs nous souhaitions obtenir copie des documents faisant état des projets de modification de l’examen CEPI depuis janvier 2022. Bien que nous détenions des procès-verbaux et avis du Comité de l'examen professionnel de l'OIIQ ainsi qu’un procès-verbal du Conseil d’administration de l’OIIQ en lien avec votre demande-ci, nous ne sommes pas tenus de les communiquer puisque nous ne les détenons pas dans le cadre du contrôle de l’exercice de la profession au sens de l’article 108.1 du Code des professions , nous a répondu le responsable de l’accès à l’information à l’OIIQ. Les documents remis au commissaire indépendant de l’Office des professions du Québec nous ont également été refusés puisqu’il serait susceptible de révéler le contenu d’une enquête ou d’avoir un effet sur une enquête en cours .

