La pêche au poisson de fond dans le Saguenay sera autorisée à compter de samedi

L’annonce a été faite par communiqué mercredi après-midi.

Les plus récents relevés de glaces dans le secteur de La Baie et les conditions météorologiques des derniers jours permettent l’ouverture de la pêche , a écrit Pêches et Océans Canada.

Cette pêche devait initialement s'amorcer le 7 janvier, mais un premier report au 14 janvier avait été annoncé le 4 janvier. Puis, la veille de l’ouverture, elle avait été repoussée de nouveau, cette fois-ci sans qu'une nouvelle date soit précisée.

Pour ce qui est de la date de la fin de la pêche, elle n’a pas été repoussée et demeure fixée au 12 mars. Lors du premier report, elle était passée du 5 au 12 mars.

Seule la capture d’éperlans est actuellement autorisée, car ce poisson relève des compétences provinciales.

Les pêcheurs sont contents

C’est une très bonne nouvelle, les gens sont très contents. Par contre, je tiens à préciser, comme il est bien dit dans le communiqué, que c’est une année particulière pour la glace. Ce n’est pas à cause que la pêche est ouverte que c’est sécuritaire partout. Il y a des zones qui sont sécuritaires où on a mesuré, mais il y a des zones qui le sont beaucoup moins. Donc, il faut faire très attention, comme à chaque début de saison de pêche , a prévenu Marc-André Galbrand, directeur général de Contact Nature, l’organisme qui gère l’activité de pêche blanche pour Saguenay.

Il ne reste maintenant qu'à attendre que les glaces sur la baie des Ha! Ha! atteigne 30 centimètres d'épaisseur pour procéder à l'embarquement des cabanes.

Les mesures faites mardi au village de Grande-Baie ont indiqué une épaisseur moyenne d’un peu moins de 25 cm. Pour ce qui est de celles faite sur le site de l’anse à Benjamin, elles seront connues plus tard mercredi.

Attente à Saint-Fulgence

Du côté de Saint-Fulgence, l’embarquement sur les glaces ne pourra pas être possible dans un proche avenir.

L’état des glaces est trop précaire pour la prise de mesures , précise-t-on dans un message publié sur la page Facebook du site de pêche blanche de Saint-Fulgence.

Façon de faire différente dès l'an prochain

La décision d'enfin ouvrir la pêche au poisson de fond sur le Saguenay samedi a été prise mardi par Pêches et Océans Canada à la suite d'une rencontre avec le Comité de bassin versant de la baie des Ha! Ha!, qui a fourni les mesures prises à l'anse à Benjamin et à Grande-Baie.

Par contre, la façon de faire pourrait bien changer dès l'an prochain en raison des changements climatiques, dont les impacts sont de plus en plus lourds.