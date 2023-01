Les professeurs de l’Université Memorial tiennent un vote de grève

Plus de 800 travailleurs syndiqués de l’Université Memorial de Terre-Neuve se prononcent mercredi sur la possibilité de faire la grève.

Les négociations sur un nouveau contrat de travail entre l’association des professeurs et la direction de l’université se sont déroulées de juin à décembre l’an dernier, mais ont abouti à une impasse.

Le vote de mercredi se tient de 8 h à 20 h, heure de Terre-Neuve.

Selon Ash Hossain, le président du syndicat MUNFA (Memorial University Faculty Association), les négociations achoppent sur deux dossiers : les augmentations de salaire et la situation contractuelle de certains membres.

Ils essaient de créer un système à deux vitesses, divisant nos membres entre les professeurs titulaires - comme moi - et des travailleurs contractuels dont le contrat est à renouveler , a-t-il déclaré, mardi. Ils ont une moins bonne sécurité d’emploi, une situation beaucoup plus précaire, et leur salaire est aussi plutôt mauvais.

Ash Hossain est président de MUNFA, le syndicat des membres de la faculté de l'Université Memorial de Terre-Neuve. Photo : CBC / Terry Roberts

L’association des professeurs demande une augmentation de salaire de 8 %, rétroactive à septembre, afin de s’ajuster à la récente hausse abrupte du coût de la vie.

Ash Hossain dit que le syndicat est prêt à retourner à la table de négociation depuis décembre. Il s’étonne que la direction refuse d’y retourner avant la tenue d’un vote de grève.

Pour être honnête, si deux personnes raisonnables s’assoient et que le gouvernement ne s’en mêle pas, ça serait réglé en une heure , affirme-t-il.

Ash Hossain disait mardi qu’un vote en faveur de la grève était une évidence et espérait une super-majorité .

Neil Bose, le recteur par intérim de l’Université Memorial, n’en est pas si certain. Mardi, il a dit croire qu’il y avait 50 % de chances qu’une grève puisse être évitée.

Neil Bose est recteur par intérim de l'Université Memorial de Terre-Neuve. Photo : CBC / Terry Roberts

Il dit que de 85 % à 90 % des cours devraient être suspendus en cas de grève. Nous disons clairement que les cours qui sont donnés par des non-syndiqués auront lieu, ou il y en aura davantage , a-t-il affirmé mardi.

Nous aurons besoin que certains travailleurs traversent les piquets de grève , a-t-il déclaré.

Le recteur assure par ailleurs que l’université interviendra auprès des responsables de l’immigration pour que les étudiants internationaux puissent rester au Canada pour terminer leurs cours, si jamais la session se terminait plus tard que prévu.