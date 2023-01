Un Montréalais soupçonné d’agression sexuelle à Rimouski

Le suspect est un homme de 40 ans appelé Aboubakr Bellafkih. L’agression présumée se serait produite le 24 janvier 2022.

Au mois de juin 2022 déjà, la police de la Ville de Gatineau a publié un communiqué dans lequel elle disait être à la recherche de victimes potentielles de Bellafkih. Les autorités soupçonnent ce dernier d’avoir fait des victimes à différents endroits au Québec.

L’agente Andrée East, relationniste pour la police de la Ville de Gatineau, affirme que les recherches qui ont été effectuées nous ont menées à voir que cet individu-là pouvait avoir fait ou devait avoir fait d’autres victimes dans d’autres régions du Québec.

Aboubakr Bellafkih est accusé d’avoir notamment visé des femmes monoparentales ou vulnérables sur des sites de rencontre. Après avoir échangé divers messages avec les femmes ciblées, il serait parvenu à soutirer des sommes d'argent à ses présumées victimes, prétextant avoir des problèmes financiers. C’est au moment de la rencontre avec elles que l’homme aurait posé des actes sexuels sans leur consentement.

Selon la police de la Ville de Gatineau, plusieurs présumées victimes ont été identifiées. La structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série a donc été déployée, en collaboration avec la Sûreté du Québec.

L’agente East mentionne que lorsqu' on parle de gestion des enquêtes en série, c’est que par analyse de dossier à travers le Québec, on est capable d'identifier des dossiers qui sont similaires et qui sont reliés au même individu.

Aboubakr Bellafkih sera de retour devant la justice le 23 janvier prochain, au palais de justice de Rimouski, pour orientation.