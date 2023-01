Justin Trudeau et Pierre Poilievre s’affrontent au Québec

Le premier ministre Justin Trudeau et son principal adversaire, le chef conservateur Pierre Poilievre, étaient tous deux en Mauricie, mercredi, où ils ont joué du coude pour attirer l'attention des Québécois.

De passage à Shawinigan, le premier ministre Trudeau a vivement critiqué le chef conservateur, qui devait s'adresser aux médias en après-midi à Trois-Rivières, affirmant avec sarcasme qu'il se réjouissait de voir qu'enfin, M. Poilievre commence à prêter un peu d'attention au Québec et qu'il commencera peut-être à être à l'écoute des priorités des Québécois .

Selon M. Trudeau, qui visitait une entreprise de fabrication de bornes de recharge pour véhicules électriques, Pierre Poilievre devra apprendre que pour les Québécois, l'économie et l'environnement ne sont pas en contraste, ils doivent aller ensemble .

Il a également dit espérer que la visite de son vis-à-vis conservateur lui donne une meilleure compréhension [de l'importance] d'avoir un plan pour lutter contre les changements climatiques .

Le passage de Justin Trudeau en Mauricie s'inscrit dans une tournée plus large visant à promouvoir les efforts de transition énergétique de son gouvernement, alors que celui de M. Poilievre vise davantage à tenter de rehausser sa cote de popularité, anémique dans la province.

Évidemment, Pierre Poilievre n'a pas hésité à répliquer lorsque mis au courant de ces propos moins de deux heures plus tard lors d'une conférence de presse à Trois-Rivières.

Il a d'abord rejeté l'idée voulant qu'il commence à peine à s'intéresser au Québec : Premièrement, je suis [venu] ici quatre fois [en] un an. Ça, c'est beaucoup plus que lui. Lui, il a un avion privé, c'est très facile pour lui d'aller n'importe où, n'importe quand. Moi, je viens par l'autoroute .

Puis, le chef conservateur s'est attaqué durement au bilan de M. Trudeau : Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait pour l'économie et l'environnement? En économie, on a le taux d'inflation le plus élevé en 40 ans. Il a doublé la dette nationale .

Sur le plan environnemental, il lui a reproché d'avoir manqué toutes ses cibles en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Oui, il a beaucoup parlé de ces enjeux-là. Grand parleur, petit faiseur. Il ne livre jamais la marchandise , a raillé M. Poilievre.