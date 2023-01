Le reboisement à travers l’art

Entre les nids d'oiseau, les pelles, le latex et le poil déposés sur les créations de Raphaël Guillemette, les thèmes de la forêt et du reboisement sont omniprésents. Cet artiste visuel récemment établi à Rimouski s'inspire de son expérience comme planteur d'arbres pour créer.

Il incruste des éléments de la nature dans ses œuvres d'art brutes, imprégnées de matières organiques.

Un nid d'oiseau dans une œuvre d'art. Photo : Radio-Canada / Jennifer Boudreau

Raphaël Guillemette prépare sa toute première exposition, de manière autodidacte et expérimentale.

C'est comme une marche en forêt, j'explore au travers de ce que je crée, mais je n'ai pas de but. Je ne veux pas aller en haut de la montagne. Je veux juste aller dans le bois, explique-t-il.

Raphaël Guillemette est un artiste visuel émergent qui habite à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Ses œuvres d'art imposantes tapissent son appartement. C'est d'ailleurs à cet endroit que naissent ses créations.

Une œuvre d'art de Raphaël Guillemette qui représente un autoportrait de planteur d'arbres. Photo : Radio-Canada / Jennifer Boudreau

En ce moment, j'utilise pas mal l'acrylique, le latex... et n'importe quoi d'autre! , affirme Raphaël Guillemette.

« J'utilise de la poussière, de la roche, de la terre, du bois. Ce sont des couleurs terreuses, ça fait beaucoup de textures. C'est presque de la 3D, mais ce n'est pas de la sculpture. » — Une citation de Raphaël Guillemette, artiste

La plupart du temps, les objets qui se trouvent sur ses toiles sont trouvés sur le territoire qu'il habite. L'artiste visuel laisse même parfois la nature y ajouter son grain de sel.

Raphaël Guillemette prépare sa première exposition dans son logement situé à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Jennifer Boudreau

Par exemple, une fois, j'ai trouvé une vieille forêt d'épinettes. J'ai laissé l'œuvre dans la forêt et c'est comme la forêt qui a créé l'œuvre. À partir de ce que la forêt a fait, moi j'ai commencé à peindre dessus.

Un pied de nez au reboisement

Raphaël Guillemette affirme que ses créations sont, en quelque sorte, des autoportraits de lui, en tant que planteur d'arbre.

Il raconte avoir travaillé cinq ans dans le milieu du reboisement, notamment dans le Nord-du-Québec et l'Ouest canadien.

Un reboiseur creuse un trou d'une main afin de planter un arbre. (Archives) Photo : Radio-Canada

À travers ses œuvres d'art, il raconte de manière introspective ses dilemmes, ses contradictions et même les vides que ce métier a laissés en lui.

Le reboisement m'a affecté. Je suis devenu inactif complètement artistiquement. Parce que l'été, tu ne fais que ça. Là, tu arrives en hiver et on dirait que t'es comme rouillé. On dirait que ça demande trop d'efforts de recommencer. C'est comme un pied de nez au reboisement, raconte-t-il.

« J'ai voulu utiliser ce qui a brisé la chose [l'inspiration] pour la reconstruire. » — Une citation de Raphaël Guillemette, artiste visuel

Par exemple, sur certaines œuvres, je me suis inspiré d'une photo de moi, quand j'étais en train de planter. J'ai pris tous les éléments qui avaient sur la photo. J'ai travaillé ces œuvres avec ces éléments-là.

Il y a une pelle, mes bags de planting, mes bottes, de la terre , dit-il.

Une première exposition

L'exposition de Raphaël Guillemette sera présentée à partir du 2 février à la galerie d'art Léonard-Parent de Rimouski.

Le public pourra découvrir une dizaine d'œuvres dont des tableaux, mais aussi de la photographie et de la sculpture.