L’école de français de Rivière-du-Loup cesse ses activités

Elle offrait des séjours d'immersion à des adultes, des étudiants universitaires et des adolescents de 16 et 17 ans qui désiraient apprendre le français par le programme Explore du gouvernement fédéral.

Le directeur du Service de la formation continue au Cégep de Rivière-du-Loup, François Provost, affirme que cette décision s'explique par une baisse soutenue des inscriptions au cours des dernières années.

On atteignait environ la moitié de notre contingent et c'était en baisse constante. On avait peut-être 70 étudiants sur un contingent de 130 , ajoute-t-il.

Le programme offert au printemps et pendant l’été n’était pas déficitaire, mais avait du plomb dans l’aile. La pandémie de COVID-19 est venue confirmer les craintes des gestionnaires. Depuis, un seul groupe a été formé en ligne et cela remonte à 2021.

Ça a aussi engendré une perte d’expertise importante en termes d’enseignants, de formateurs [...] il n’y avait plus aucune relève , déplore M. Provost.

Une dizaine d'emplois d'été, de moniteurs et d'enseignants de français - langue seconde, ne seront donc pas renouvelés en raison de la fermeture de l’école.