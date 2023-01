Un éventuel report de l’examen de l’Ordre des infirmières inquiète en Estrie

Le Commissaire, Me André Gariépy, a été chargé d'enquêter sur l'examen de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec de septembre 2022. Le taux de réussite pour l'ensemble des candidates se présentant pour la première fois à cet examen s'était élevé à un peu plus de 51 %, l'un des plus bas taux jamais enregistrés.

Au Cégep de Sherbrooke, seulement 38 % des étudiantes avaient obtenu la note de passage. Le taux de succès des étudiantes de l'Université de Sherbrooke avait été beaucoup plus élevé, s'élevant à 79 %. L'Université de Sherbrooke était d'ailleurs arrivée au 3e rang avec une note moyenne de 59 %, le Cégep de Sherbrooke se retrouvant dans le bas du classement avec une note moyenne de 52,8 %.

Selon la Fédération interpersonnelle de la santé du Québec (FIQ) - Estrie, 162 candidates de la région s'étaient présentées au dernier examen de l'Ordre. De ce nombre, 63 avaient échoué, dont 6 qui en étaient à leur troisième et dernière tentative avant d'être techniquement exclues de la profession.

Dans un communiqué, Me Gariépy explique que selon son premier rapport d'étape, il est prématuré de se prononcer sur les causes du taux de réussite (faible) à la séance de septembre 2022. Toutefois, une première analyse de la somme d'informations obtenues récemment révèle des éléments préoccupants tant sur l'examen que sur la formation des personnes candidates. Il estime que ces dernières ont subi des préjudices .

Dans les circonstances, il serait imprudent d'obliger toute personne à se présenter à la prochaine séance de l'examen de mars 2023 , et le Commissaire recommande de la reporter. L'Ordre devant envoyer les convocations pour le prochain examen dès la semaine prochaine, le Commissaire estime qu'il est impératif que celui-ci se positionne de façon urgente face à cette recommandation.

Un éventuel report de l'examen inquiète cependant les professionnels de la santé de l'Estrie, qui estiment qu'il manque déjà de bras dans le réseau de la santé.

Juste chez nous, au CIUSSS de l’Estrie - CHUS, on anticipe un manque de 1200 professionnelles en soins dans notre catégorie pour l’été 2023. Si jamais l’examen de mars est reporté et qu’on n’a pas de nouvelles ressources infirmières qui arrivent dans nos rangs pour l’été 2023, ça va être encore plus catastrophique que l’on pense, et déjà, on pense que c’est inquiétant , craint la présidente par intérim de la FIQ-SPSCE (Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est), Stéphanie Goulet.

« Sincèrement, je ne pense pas que le réseau peut se permettre de ne pas accueillir de nouvelles infirmières avec le report de l’examen. » — Une citation de Stéphanie Goulet, présidente par intérim de la FIQ-SPSCE

Elle espère toutefois que l' OIIQ se servira du rapport pour changer ses pratiques.

Je pense que l’ OIIQ va devoir prendre acte de la recommandation et du rapport qui est sorti pour revoir ses façons de faire. Entre autres, les questions, c’est des choix de réponse, et il n’y a aucune mauvaise réponse. C’est juste qu’il y a une réponse meilleure que les autres. Ça semble être un enjeu au niveau des réponses, car on est vraiment dans du jugement clinique qui est pointu , précise-t-elle.

Je suis vraiment vraiment contente de voir que finalement, le commissaire ressort quand même des arguments pour dire qu’il y a eu un préjudice, qu’il y a eu quelque chose qui n’a pas fonctionné dans l’examen. Pour nous, c’est quand même un gros gros pas , soutient quant à elle Bénédicte Savard, une candidate sherbrookoise à l’exercice de la profession infirmière (CEPI).

L'Office des professions a lancé son enquête après avoir reçu 27 plaintes en quelques jours à la suite de la diffusion des résultats des étudiants en novembre dernier.

Nouvelle chance pour environ 200 infirmières

Me Gariépy rappelle par ailleurs dans son communiqué que plus de 200 candidates ont échoué à l'examen pour une troisième fois à l'échelle de la province. Il recommande des mesures exceptionnelles pour ces personnes, soit de les réintégrer dans le milieu de la santé à titre de candidates à l'exercice de la profession infirmière (CÉPI) et de leur offrir la possibilité de reprendre l'examen.

On est tout à fait d’accord que les gens qui étaient en 3e échec puissent reprendre l’examen à nouveau au moins une fois. Considérant le taux de réussite qui était extrêmement bas en septembre, on considère que c’est une recommandation qui est tout à fait appropriée , souligne Stéphanie Goulet.

L’ OIIQ n'a pas souhaité commenter le premier rapport d’étape du commissaire mercredi. Il indique vouloir bien prendre connaissance du document avant d’émettre toute déclaration.

Avec les informations de Marion Bérubé