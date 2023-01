L’Agora des Arts forcée de modifier sa programmation

Les rénovations, qui visent à transformer l'intérieur et l'extérieur de la salle de spectacles, ont été amorcées au cours de l'été 2021.

Les équipements de scène arriveront un peu plus tard que prévu. Le chargé du projet de rénovation de l’Agora des Arts, Réal Beauchamp, précise que le matériel provient de l'extérieur du continent.

« En scénographie, en matériel de scène, l’approvisionnement vient de Chine. C’est donc de ce côté-là que ç'a accroché un peu. On avait aussi, au niveau des matériaux, des produits qui venaient d’Allemagne qui étaient retardés un peu, un moment donné. » — Une citation de Réal Beauchamp, de l'Agora des Arts

C’est un ensemble de tous ces éléments qui fait en sorte qu’on a un léger retard, mais on devrait se repositionner assez vite , assure M. Beauchamp.

Les spectacles de Saratoga, Cabaret Noir, Mononk Jules et Le Déambulatoire sont touchés par les délais.

Le chargé de projet estime que l'Agora des Arts pourra présenter à nouveau des spectacles vers la mi-mars.

L’organisme a déjà commencé à rembourser certains billets. Pour certains spectacles, il y a annulation. Entre autres, il y avait un spectacle de musique qui était le dernier d’une série de représentations, c’était donc impossible de le reporter à plus tard. Pour d’autres, on a trouvé de nouvelles dates au calendrier un peu plus tard dans l’année. Certains pourraient être reportés tout simplement à la prochaine programmation , souligne Réal Beauchamp.

Les détenteurs de billets concernés par les changements seront contactés par l’Agora des Arts.