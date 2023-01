« C’est beaucoup de fébrilité » : Igloofest enfin de retour pour ses 15 ans

Les festivités démarrent jeudi, mais le cofondateur Nicolas Cournoyer retient encore son souffle, toujours habité par les fantômes du variant Omicron, un invité indésirable qui avait eu raison du festival à la toute dernière minute en 2022.

C’est beaucoup de fébrilité, et la fébrilité est à plein de niveaux , mentionne le vétéran de la vie nocturne montréalaise.

« C’est sûr qu’il y a l’incertitude, le doute, et le choc post-traumatique [de la pandémie]. » — Une citation de Nicolas Cournoyer, cofondateur d’Igloofest

En décembre 2021, Igloofest avait vendu 60 000 billets pour son festival hivernal, anticipant une grande relance culturelle au Québec. Tout semblait en place pour le retour en force de l’événement. Mais le variant Omicron en a décidé autrement, et en un claquement de doigts, un autre confinement a été décrété pour les Québécoises et les Québécois au tournant de la nouvelle année.

Certaines soirées affichaient déjà complet pour Igloofest mercredi, dont celles de Flume, de Tiësto et d'Anjunadeep. Photo : Autre banques d'images / Igloofest

Ce n’était pas seulement annuler l’événement, c’était le déconstruire, raconte Nicolas Cournoyer. Toute la gymnastique avec la programmation, les artistes qu’on devait contacter, rebooker, les billets qu’on devait annuler… C’était la folie.

Ainsi, le cofondateur d’Igloofest ne peut s’empêcher de surveiller la propagation du variant XBB.1.5 au Canada avec circonspection, rappelant qu’Igloofest ne dure pas qu’une fin de semaine, mais bien quatre – du 19 janvier au 11 février 2023.

Renouer avec l’hiver et la fête

N’empêche, une tout autre fébrilité dompte rapidement les inquiétudes de Nicolas Cournoyer : celle de se retrouver sur le terrain . De revoir le monde, de voir comment les gens vont réagir après deux ans d’absence , explique-t-il.

Selon son premier test – le Piknic Électronik, rendez-vous de musique électronique estival également piloté par Nicolas Cournoyer et sa bande –, la pandémie n’a pas eu raison de l’envie de danser des gens.

Le Piknik Électronik existe depuis près de 20 ans. Photo : Piknic Électronik Montréal/Cannelle Wiechert

Les gens avaient hâte de se revoir sans mesure sanitaire, sans distanciation, et sans masque. Il y a eu une folie qui s’est installée, raconte-t-il. Je l’imagine très bien se transposer en plein hiver dehors.

« Je pense que la foule va être encore plus motivée et crinquée, en bon français, et ça, on a vraiment très hâte. » — Une citation de Nicolas Cournoyer, cofondateur d’Igloofest

Cette année, Igloofest accueillera le producteur australien Flume, connu pour avoir revisité l'œuvre d’artistes comme Lorde et Disclosure, le géant Tiësto, la Sud-Africaine Nora En Pure et son deep house aérien, ou encore le Québécois CRi, Révélation de l’année à l’ADISQ en 2021.

Flume est la tête d’affiche de la première soirée d’Igloofest, jeudi. Photo : Autre banques d'images / Igloofest

15 ans d’un festival hors du commun

Igloofest a une autre bonne raison de célébrer cette année : l’événement fête ses 15 ans.

Depuis ses débuts en 2007, le festival démontre que l’hiver montréalais n’a pas à refroidir les ardeurs des adeptes de musique électronique. Au contraire : le concept Igloofest fascine ici comme ailleurs, et suscite l’intérêt de touristes et d’artistes intrigués par la possibilité d’une piste de danse enneigée.

En 2012, Nicolas Cournoyer affirmait que la réputation de Montréal qui voyage partout dans le monde c’est : venez voir cette bande de fous danser à moins 30 sur de la musique électronique .

Igloofest fascine les gens d’ici et d’ailleurs depuis 15 ans. Photo : Autre banques d'images / Igloofest

Une décennie plus tard, il soutient que l’événement, qui se targue d’être le festival de musique le plus froid au monde , n’a rien perdu de sa superbe. À Montréal, on tient cette expérience-là pour acquise, estime l’organisateur. Mais il n’y en a pas 500 [de comparables] à travers le monde. C’est quand même unique de pouvoir la vivre.

Il raconte que dans les jeunes années du festival, plusieurs artistes refusaient de croire que des gens allaient venir voir leur spectacle en plein hiver. D’autres ont eu le choc d’apprendre que leur prestation serait offerte à l’extérieur en arrivant sur place, tellement cette possibilité leur était inconcevable.

Et pourtant, le public était au rendez-vous bon an mal an. Cette année, le site du 15e Igloofest devrait accueillir plus de 10 000 personnes à sa soirée d’ouverture.

Le site d’Igloofest peut accueillir plus de 10 000 personnes. Photo : Autre banques d'images / Igloofest

Certes, il faut une part de folie pour prendre part à Igloofest, admet Nicolas Cournoyer. Mais c’est une belle folie, selon lui, incarnée notamment par l’incontournable concours d’habit de neige improbable du festival, qui invite les gens à se vêtir de costumes colorés et originaux.

« Il faut sentir l’hiver, le vent, l’humidité du Vieux-Port, la musique, les gens qui se mettent à danser ensemble, et l’espèce de communion qui se fait à ce moment-là. » — Une citation de Nicolas Cournoyer, cofondateur d’Igloofest

Les yétis sont emblématiques d’Igloofest. Photo : Autre banques d'images / Igloofest

Igloofest à la recherche de nouveaux publics

Avec son grand retour, Igloofest souhaite continuer d’étendre son emprise sur la ville de Montréal. On essaie de créer un pôle hivernal qui fait en sorte que durant le festival, "la ville est Igloofest", si je peux faire un parallèle avec l’expression "la ville est hockey" , explique Nicolas Cournoyer.

Ainsi, une série de soirées Après-ski sont à l’horaire cette année, afin de rejoindre les noctambules de Montréal. Ces événements se dérouleront les vendredi et samedi de 23 h à 3 h dans différents bars et établissements de la métropole. À l’inverse, les familles pourront profiter des Igloofêtes, des rassemblements dansants de 13 h à 18 h chaque samedi.

Igloofest est populaire auprès des 18 à 35 ans, mais veut aussi séduire les familles et les autres adeptes de musique électronique. Photo : Autre banques d'images / Igloofest

La ville de Québec pourra elle aussi ressentir le vent d’Igloofest cet hiver. Un premier festival dans la capitale provinciale est prévu du 2 au 4 mars à la place Jean-Béliveau, avec Diplo en tête d’affiche.

L’objectif : fédérer les danseurs et danseuses de Québec, mais aussi de Rimouski ou encore de la Beauce. On veut aller chercher les gens de l’est de la province , résume Nicolas Cournoyer.

Igloofest 2023 se tiendra du 18 janvier au 11 février au Vieux-Port de Montréal, et du 2 au 4 mars à la place Jean-Béliveau à Québec.