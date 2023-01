Le nouveau chef de l’OSQ dirige le premier concert de l’année

La carrière internationale de Clemens Schuldt commence en 2010 alors qu’il remporte le premier prix du prestigieux Concours de direction Donatella Flick. Cela lui permet d’accéder au poste de chef adjoint de l’Orchestre symphonique de Londres, pendant un an. Il y côtoie des chefs d’orchestre célèbres.

Ayant dirigé une grande quantité d'orchestres comme chef invité, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord ou en Asie, il rencontre pour la première fois l'Orchestre symphonique de Québec, en février 2022. Le programme du premier concert qu’il dirige cette année-là, à Québec, comprend des airs d'opéra ainsi que la 36e Symphonie de Mozart. Il constate immédiatement que le courant passe avec les musiciens qu’il retrouve maintenant dans son nouveau rôle de directeur musical.

« Je suis très heureux! [...] Pour moi, c’est une grande étape après le poste [de chef d’orchestre, de 2016 à 2022, auprès du Münchener Kammerorchester] avec un orchestre de chambre, en Allemagne. Maintenant, un grand orchestre symphonique! [...] Le timing, c’est parfait. » — Une citation de Clemens Schuldt

Le niveau est très haut. [...] Je pense que nous pourrons atteindre ensemble beaucoup de grandes choses parce que les musiciens sont très attentifs et très flexibles. J’aime ça, beaucoup beaucoup .

L’amour de la musique

Dans une vidéo de près de 8 minutes dévoilée par l'OSQ pour souligner l'arrivée du nouveau directeur musical, Clémens Schuldt se présente. Il y parle notamment de ses études et de ses passions, et au passage, nous explique qu'il ne ressent pas de stress quand il dirige un orchestre.

Je ne suis pas nerveux sur scène. J’étais toujours un peu nerveux en tant que violoniste, mais dans une situation de concert comme directeur musical, mon âme se libère. Toute ma respiration se libère. Je ne fais qu’un avec la musique.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Clemens Schuldt est le 12e directeur musical de l'OSQ depuis sa fondation, en 1902. Il succède à Fabien Gabel. Photo : Marco Borggreve

Issu d'une famille de musiciens, Clemens Schuldt est originaire de Brême, au nord-ouest de l'Allemagne. Enfant, il apprend à jouer de la flûte, du violon et du piano. L'appel qu'il ressent pour devenir directeur musical professionnel survient dans la vingtaine.

Les objectifs du nouveau directeur musical

Clemens Schuldt entrera officiellement en poste en septembre prochain. Néanmoins, son travail est déjà bien entamé pour construire la programmation de la saison prochaine.

Le directeur musical vise à aiguiser la curiosité du public envers la musique. Il aimerait que chaque concert contienne une surprise pour le public. Donner aux gens des choses qu’ils connaissent et des choses qu’ils ne connaissent pas.

De plus, il souhaite donner, dans ses futures saisons, une belle place aux compositeurs d’origine allemande.

À titre d’exemple, il cite Beethoven et Brahms, mais aussi, l'œuvre proposée en ouverture de concert du 18 janvier 2023, soit Entr’actes, du compositeur canadien d’origine allemande, Michael Oesterle.

Clemens Schuldt exprime également le souhait que les solistes et les artistes invités profitent de leur passage à Québec, pour offrir différents rendez-vous à la population, en plus des concerts. Cela a quelque chose à voir avec l’empreinte carbone , souligne-t-il avant d’évoquer d’éventuelles classes de maître et de petits concerts dans une école ou encore, dans une résidence pour personnes âgées ou un musée.

Le nouveau directeur musical de l'OSQ dévoilera le contenu de la saison 2023-24, en mars prochain. Photo : Marco Borggreve

Le chef a d’ailleurs des idées pour réaliser lui-même ce genre de rencontres avec les citoyens, en dehors des traditionnelles salles de concert.