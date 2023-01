Pas d’obstétrique durant la nuit à l’hôpital de Gaspé

Depuis mardi, il n’y a pas de service d’obstétrique à l’hôpital de Gaspé entre minuit et 8 h le matin. La situation devrait être rétablie vendredi.

Le CISSS de la Gaspésie attribue cette interruption temporaire de trois nuits à des absences imprévues du personnel infirmier. Les horaires de jour et de soirée ne sont pas touchés.

Les futures mères seront, en cas de besoin, transférées à l’hôpital de Chandler à plus de 100 km, plus loin. Avec les conditions hivernales et le tracé sinueux des routes dans le secteur, le trajet entre les deux hôpitaux peut facilement durer près 1 h 30.

Le CISSS assure qu’un corridor de service sécuritaire vers l’hôpital de Chandler a été mis en place et que toutes les femmes enceintes de plus de 36 semaines ont été informées individuellement de la situation.