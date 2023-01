Valoriser le quartier Vanier une maison et une photo à la fois

Guy Dagenais et sa conjointe se sont donnés pour mission cette année de redorer le blason de leur quartier grâce au projet Vanier Patrimoine Modeste. Ils ont pour objectif de photographier toutes les résidences dont les gens prennent soin fièrement.

« La maison, c’est une extension de la personnalité des gens et de leurs valeurs. » — Une citation de Guy Dagenais

Le projet est né lorsque plusieurs maisons près de la résidence du couple devaient être démolies pour faire place à un nouveau projet domiciliaire.

Maisons sur le point d'être démolies dans le quartier Vanier à Ottawa. Photo : Guy Dagenais

On s’est dit qu’il fallait faire quelque chose. Mon premier réflexe fut de prendre en photos ces maisons de la rue Barrette qui étaient encore debout. Et, tant qu'à faire, pourquoi ne pas prendre en photos toutes les maisons qui revêtent un intérêt historique et patrimonial dans Vanier? , raconte le résident du quartier.

En immortalisant le patrimoine modeste, Guy Dagenais veut mettre en valeur ce qui caractérise selon lui son quartier.

Jolie maison dans le quartier Vanier à Ottawa. Photo : Guy Dagenais

Notre paysage urbain est unique et varié vu la grande variété de styles et d’époques différentes de construction , souligne-t-il. À déambuler dans certaines de nos rues, on pourrait se croire dans un petit village des années 40!

Le couple a accumulé jusqu’ici plus de 700 photographies des maisons du quartier. Périodiquement, certaines sont partagées sur un groupe Facebook, mais l’objectif demeure de faire rayonner ces illustrations du quotidien.

Jolies maisons situées dans le quartier Vanier de la ville d'Ottawa Photo : Guy Dagenais

Grâce à une subvention de l’Association des communautés francophones d’Ottawa (ACFO), certains clichés pourront bientôt être exposés dans des lieux publics du secteur.